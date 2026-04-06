Nova série com Wagner Moura mostra o outro lado de um dos grandes vilões de Star Wars

"Ele está a reavaliar tudo, está a questionar tudo na sua vida", disse à Lusa Sam Witwer, que dá voz a Darth Maul. A audiência vai encontrar Sith a tentar reconstruir o seu grupo de criminosos no planeta Janix, ainda intocado pelo Império.

Com a ação situada um ano após o fim da Guerra dos Clones, no início do Império, "Maul - Senhor da Sombra" é uma história de vingança e crime com um tom "noir" que mostra facetas até aqui desconhecidas do vilão criado por George Lucas .

Um dos vilões mais icónicos do universo Star Wars, Darth Maul, será mostrado a uma luz diferente na nova série "Maul - Senhor da Sombra" , que se estreia a 6 de abril no Disney+, com Sam Witwer, Gideon Adlon e o brasileiro Wagner Moura como protagonistas.

Quem vai tentar impedi-lo é o capitão Brander Lawson (Wagner Moura), que se mostra determinado a proteger a sua cidade sem intervenção das forças imperiais. Mas Darth Maul é motivado por mais que atividades ilegais -- quer vingança contra o Império e o seu antigo mestre, Darth Sidius, o imperador.

"Ele tem de ser moralmente superior a Darth Sidious", frisou Sam Witwer. "Se ele puder ser uma pessoa melhor do que Sidious, então poderá estar justificadamente indignado, furioso e vingativo pelo que lhe aconteceu".

O regresso de Darth Maul em animação foi um pedido direto de George Lucas, depois de o vilão ter sido cortado ao meio por Obi-Wan Kenobi no filme de 1999 "A Ameaça Fantasma".

No entanto, esta é uma iteração em que se confundem as linhas entre protagonista e antagonista. "Ele ainda é o vilão, mas também é uma das personagens com um ponto de vista chave na história", disse Witwer. "Um dos truques é que não temos de concordar com o que ele faz, mas precisamos de entender porque o faz".

Do outro lado está o capitão Lawson, que investiga o grupo criminoso de Maul.

As gravações da série foram adaptadas à disponibilidade de Wagner Moura, que estava a fazer uma peça no Brasil e que os produtores queriam pela sua capacidade de trazer nuance ao personagem, um detetive de convicções fortes e voz grave.

A outra dimensão da história é protagonizada por Devon Izara (Gideon Adlon), que sobreviveu ao massacre dos Jedi (Ordem 66) e agora procura um lugar nas sombras da Galáxia. Cresceu com uma doutrina diametralmente oposta à de Darth Maul, mas Sith vê potencial nela e tenta convencê-la a juntar-se a ele para destruir o Império Galáctico.

"É uma adolescente. A história de fundo que imaginei para ela tem muito a ver com a perda da família, a procura de uma nova família e tentar encontrar o caminho que quer seguir", disse à Lusa a atriz Gideon Adlon. "É algo com que qualquer adolescente ou jovem adulto se identifica, mas para a Devon é mais intenso porque ela tem muito poder e está a tentar compreendê-lo".

Adlon salientou que Devon vê semelhanças entre ela e Maul e isso é algo que a assusta. Mas, apesar do trauma e dos temas de vingança, a atriz considera que esta é uma história mais sobre família e como gostar e preocupar-se com alguém pode ser confuso.

"Penso que Star Wars é sempre muito emocional", afirmou Adlon. "Há sempre alguma coisa que nos vai fazer chorar, há uma perda. A nossa série tem essa mesma profundidade emocional", continuou. "A forma como a animação está feita é algo que ainda não vimos".

Criada por Dave Filoni, "Maul - Senhor da Sombra" tem dez episódios, com o primeiro a estrear-se a 6 de abril e os últimos dois a ficarem disponíveis a 4 de maio, dia Star Wars (May the Fourth), no Disney+ Portugal.