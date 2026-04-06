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Reino Unido pondera recusar visto a Kanye West após polémica em festival de música

06 abr, 2026 - 22:53 • Redação

A presença do rapper norte-americano como cabeça de cartaz do Wireless Festival, em Londres, gerou críticas generalizadas. Marcas patrocinadoras retiraram apoios e responsáveis políticos exigem o cancelamento da atuação.

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O governo do Reino Unido está a rever se Kanye West, também conhecido como Ye, deve ser autorizado a entrar no país, na sequência da polémica gerada pela sua anunciada participação no Wireless Festival, em Londres, conta a BBC esta segunda-feira.

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O rapper norte-americano lançou o ano passado uma canção intitulada Heil Hitler e comercializou t-shirts com suásticas. Posteriormente, pediu desculpa e atribuiu o comportamento a episódios de mania associados à sua perturbação bipolar.

A Austrália já lhe recusou entrada, tendo cancelado o visto após o lançamento da referida canção, em maio do ano passado.

No Reino Unido, o primeiro-ministro Keir Starmer classificou a perspectiva de West encabeçar o festival como "profundamente preocupante", e os ministros dispõem de poderes legais para proibir a entrada de cidadãos estrangeiros cuja presença não seja considerada favorável ao interesse público.

O Partido Conservador instou o executivo a recusar o visto, argumentando que permitir a actuação de alguém com o historial do rapper "envia uma mensagem totalmente errada".

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