Reino Unido pondera recusar visto a Kanye West após polémica em festival de música

O governo do Reino Unido está a rever se Kanye West, também conhecido como Ye, deve ser autorizado a entrar no país, na sequência da polémica gerada pela sua anunciada participação no Wireless Festival, em Londres, conta a BBC esta segunda-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O rapper norte-americano lançou o ano passado uma canção intitulada Heil Hitler e comercializou t-shirts com suásticas. Posteriormente, pediu desculpa e atribuiu o comportamento a episódios de mania associados à sua perturbação bipolar.

A Austrália já lhe recusou entrada, tendo cancelado o visto após o lançamento da referida canção, em maio do ano passado.

No Reino Unido, o primeiro-ministro Keir Starmer classificou a perspectiva de West encabeçar o festival como "profundamente preocupante", e os ministros dispõem de poderes legais para proibir a entrada de cidadãos estrangeiros cuja presença não seja considerada favorável ao interesse público.

O Partido Conservador instou o executivo a recusar o visto, argumentando que permitir a actuação de alguém com o historial do rapper "envia uma mensagem totalmente errada".