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Revelado programa das Festas de Abril em Lisboa

06 abr, 2026 - 17:35 • Lusa

Festas de Abril começam no dia 11 no Terreiro do Paço, com "um grande momento artístico" de "música, arte equestre e tradição militar" com a Charanga a Cavalo da Guarda Nacional Republicana.

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Um espetáculo para celebrar a diversidade da língua portuguesa, um concerto dos Vizinhos e uma atuação do humorista Herman José são três dos seis eventos integrados nas Festas de Abril deste ano, em Lisboa, revelou a câmara municipal.

De acordo com o programa divulgado esta segunda-feira à imprensa pela empresa municipal EGEAC Lisboa Cultura, as Festas de Abril começam no dia 11 no Terreiro do Paço, com "um grande momento artístico" de "música, arte equestre e tradição militar" com a Charanga a Cavalo da Guarda Nacional Republicana.

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A autarquia dá conta de outros cinco eventos generalistas na cidade, entre música, humor e visitas guiadas, com destaque para o espetáculo "Por Um Mundu Nôbu", que "celebra a língua portuguesa e a sua diversidade" no Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian.

É neste palco que, no dia 15, vão estar o Calema, Carolina Deslandes, Dino D"Santiago, Jota Pê, Koffy, Soraia Morais e a Orquestra Sem Fronteiras, com direção do maestro Martim Sousa Tavares.

Na zona oriental da cidade, no Beato Innovation District, a 17 de abril, o humorista Herman José "revisita personagens e músicas intemporais"e no dia seguinte apresenta-se a banda eborense Vizinhos.

O cinema São Jorge será a casa, nos dias 23 e 24, de um ciclo de concertos programados pelo Hot Clube de Portugal, com as presenças de LEIDA, Ricardo Toscano Trio, Trevo e Mário Laginha.

Este ano, as Festas de Abril não contam com o Festival Política, por decisão comunicada à organização pela EGEAC Lisboa Cultura.

À Lusa, fonte da empresa municipal justificou a decisão de pôr um fim à parceria com o Festival Política por entender que "era o momento de apoiar novos projetos", mencionando em concreto a iniciativa do Hot Clube de Portugal no São Jorge.

Bárbara Rosa, cofundadora do Festival Política, sublinhou que a decisão lhes foi comunicada "já muito em cima da hora", o que "impossibilitou" à organização "tentar arranjar outras parcerias para não sair da cidade de Lisboa".

Sobre as Festas de Abril 2026, que acontecem no mês em que se festeja a Liberdade, a autarquia refere a valorização da "memória coletiva com propostas diversas", com destaque para duas visitas à Fábrica de Moagem, integrada no complexo industrial da antiga Manutenção Militar, no Beato, nos dias 17 e 25.

Nos equipamentos culturais tutelados pela EGEAC, há alguma programação que celebra a Liberdade e a Revolução de Abril de 1974, nomeadamente o Museu do Aljube - Resistência e Liberdade que, no dia 11, organiza o itinerário ao ar livre "A Revolução está na rua!".

"A ditadura, a censura, a resistência, as prisões políticas, a Revolução e as disputas da memória são alguns dos temas abordados neste passeio pelas ruas de Lisboa", lê-se na página oficial do museu.

O Lu.Ca - Teatro Luís de Camões acolhe, no dia 26, "Palavras de Revolução", uma sessão de leituras para os mais novos pela contadora de histórias Bru Junça.

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