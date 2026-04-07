DJ e produtor David Guetta apresenta em Portugal o espetáculo "The Monolith"

O DJ e produtor francês David Guetta regressa a Portugal em agosto, para uma atuação no âmbito da digressão do espetáculo "The Monolith", apresentado como "o mais ambicioso da sua carreira", foi esta segunda-feira anunciado.

David Guetta atua em 2 de agosto no Parque Papa Francisco, em Loures, apresentando "um formato de grande escala que marca uma nova fase no percurso do artista francês", de acordo com a promotora Sodade, num comunicado divulgado.

"Considerado o espetáculo mais ambicioso da carreira de David Guetta, 'The Monolith' propõe uma experiência que cruza som, imagem e emoção, assente numa cenografia singular que eleva o formato tradicional de concerto e redefine os limites da performance ao vivo", refere a promotora.

O novo espetáculo do DJ francês, concebido para grandes espaços, assenta numa estrutura central em LED, que funciona simultaneamente como palco e elemento visual dominante, explica a promotora.

"A partir deste eixo, o espetáculo desenvolve-se através de uma forte componente técnica, com recurso a mapping 3D, conteúdos visuais sincronizados e um desenho de luz altamente coreografado, criando uma relação contínua entre som e imagem", lê-se no comunicado.

A primeira parte do espetáculo será assegurada por artistas convidados por David Guetta, cujos nomes "serão anunciados em breve".

Para outras datas da digressão já foram anunciados nomes como Armin van Buuren, Fisher e Black Coffee.

David Guetta já atuou várias vezes em Portugal, nomeadamente no festival Sudoeste, onde regressou regularmente.

Ao longo da carreira colaborou com vários artistas, entre os quais Usher, Sia, Rihanna, Nicki Minaj, Justin Bieber, Kelly Rowland, Kid Cudi e Black Eyed Peas.

Entre os temas mais populares de David Guetta estão "Titanium", "Memories", "Without you" ou "When love takes over".

Os bilhetes para a atuação de David Guetta no Parque Papa Francisco, cujos preços não foram ainda divulgados, estarão à venda a partir das 9h00 de quinta-feira.