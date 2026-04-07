Festival Wireless cancelado após Reino Unido recusar entrada de Kanye West

O festival Wireless, um dos maiores eventos de música urbana do Reino Unido, foi cancelado depois de o governo britânico ter recusado a autorização de entrada a Kanye West, o rapper americano confirmado como cabeça de cartaz da edição deste verão, avança a “BBC” esta terça-feira.

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A recusa foi comunicada pelo Home Office, o ministério do Interior britânico, com base numa candidatura de entrada apresentada por West na segunda-feira através de uma Autorização Eletrónica de Viagem (ETA).

As autoridades determinaram que a presença do artista no país não seria conducente ao bem público.

A organização do Wireless Festival confirmou o cancelamento em comunicado, garantindo o reembolso a todos os detentores de bilhetes. A nota indica ainda que "múltiplos intervenientes" foram consultados antes da confirmação de West no cartaz, sem que quaisquer objeções tivessem sido levantadas na altura.

"O antissemitismo em todas as suas formas é abominável, e reconhecemos o impacto real e pessoal que estas questões tiveram", lê-se no comunicado do festival.

A decisão do governo britânico surge na sequência de anos de controvérsia em torno do artista, marcados por declarações antissemitas, racistas e de apologia ao nazismo.