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Governo basco quer "Guernica" em Bilbau, mas Madrid diz que não

07 abr, 2026 - 10:22 • João Malheiro

Um relatório aponta que o quadro não está em condições de ser transferido de uma localização para a outra.

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O governo regional do País Basco quer que o quadro "Guernica", de Pablo Picasso, seja exibido de forma temporária no Museu Guggenheim, em Bilbau.

Esta estadia temporária duraria entre outubro de 2026 e junho de 2027, coincidindo, assim, com os 90 anos do bombardeamento da cidade de Guernica, durante a Guerra Civil espanhola, em 1937, que inspirou o quadro.

No entanto, o Museu Rainha Sofia, em Madrid, local onde se encontra a obra de Picasso desde 1992, diz que não. Em causa está um relatório onde se considera que o quadro não está em condições de ser transferido de uma localização para a outra.

O documento de 16 páginas do departamento de conservação do museu madrileno desaconselha a mudança de localização, apontando que a "Guernica" tem fissuras e fendas, entre outros pontos sensíveis, que colocariam em risco a integridade da peça.

Parte dos danos do quadro deve-se ao tipo de tinta usada por Picasso, mas a verdade é que a obra já está muito desgastada precisamente porque, desde que foi pintada em Paris, em 1937, já foi exibida em vários pontos da Europa, da América do Sul e, finalmente, Estados Unidos da América, onde ficou no Museu de Arte Moderna, em Nova Iorque, durante alguns anos.

Com o fim da ditadura espanhola, o quadro foi transferido para Madrid, em 1981, sendo exibido no Museu Nacional do Prado. Em 1992, foi transferido para o Museu Rainha Sofia.

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