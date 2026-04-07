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- 08 abr, 2026
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Guitarra autografada de Noel Gallagher, dos Oasis, vai ser leiloada
07 abr, 2026 - 10:10 • Redação
A guitarra tem um valor estimado entre os 60 mil e os 80 mil dólares. Os lances online para o leilão começam dia 9 de abril.
A guitarra acústica utilizada na composição do álbum mais vendido dos anos 90, o segundo da banda Oasis, “(What’s the Story) Morning Glory?”, pode atingir as 60 mil libras num leilão da Sotheby’s.
A Epiphone EJ-200, autografado por Gallagher, será leiloada juntamente com uma letra manuscrita de "Don't Look Back in Anger", uma das músicas mais icónicas da banda.
Estará ainda disponível para licitações uma guitarra Rickenbacker de 12 cordas, usado pelo artista durante uma década.
Segundo o jornal "The Guardian", o especialista em cultura pop da Sotheby’s em Nova Iorque, Craig Inciardi, explicou que Noel Gallagher utilizava guitarras acústicas para compor muitas das canções da banda e que o modelo leiloado é “típico do que toca até hoje”.
A guitarra faz-se acompanhar de um certificado de autenticidade que comprova que foi usada durante a produção do álbum, gravado em apenas 15 dias.
“(What’s the Story) Morning Glory?” vendeu 350 mil cópias na primeira semana de lançamento, em outubro de 1995. Chegou a vender 22 milhões, entrando para a lista dos 50 álbuns mais vendidos de sempre.
A guitarra foi dada por Noel a um roadie, um técnico de apoio que viaja com a banda, que vendeu à pessoa responsável por a colocar em leilão.
Craig Inciardi reforça que, para colecionadores e fãs, estes “são objetos funcionais que se tornara muito procurados e o valor dos instrumentos musicais com este tipo de origem histórica tem aumentado significativamente ao longo do tempo.”
A guitarra a leiloar tem um valor estimado entre os 60.000 e os 80.000 dólares. Os lances online para o leilão começam a 9 de abril.
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