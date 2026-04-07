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Livro "Memórias de Abril" resgata e contextualiza os documentos que fizeram a Revolução

07 abr, 2026 - 10:26 • Lusa

O livro atravessa o conflito, desde o fundador Programa do Movimento das Forças Armadas (MFA) portuguesas até à Constituição da República aprovada em 2 de abril de 1976.

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"Memórias de Abril" conta a história da Revolução portuguesa através dos seus documentos fundadores, desde o Programa do MFA até à Constituição, agora reunidos e contextualizados num só volume, que chega às livrarias no dia 16.

Editado pela Tinta-da-China e escrito pelo economista José Maria Brandão de Brito, pela historiadora Maria Fernanda Rollo e pelo jurista Guilherme d'Oliveira Martins, a obra aborda o contexto que antecedeu a revolução do 25 de Abril e analisa os acontecimentos que se sucederam, tendo sempre por base os documentos produzidos na altura.

Desde o fundador Programa do Movimento das Forças Armadas (MFA) até à Constituição da República aprovada em 2 de abril de 1976, a obra vai às origens, percorrendo comunicados, manifestos, telegramas, abaixo-assinados e muitos outros documentos, que mostram a sua contribuição, "muitas vezes decisiva", para a revolução e para o tempo que se lhe seguiu.

O "Documento dos Nove", o documento do COPCON, a Lei da Descolonização, a renúncia de Spínola e os discursos de Vasco Gonçalves no I Congresso da Intersindical são alguns dos documentos constantes deste livro que, mais do que constituir-se como um simples arquivo ou roteiro, revela uma preocupação em discuti-los e contextualizá-los, como explica a própria editora.

O que torna a abordagem deste livro inédita é precisamente essa curadoria de documentação que vai de 1973 a 1976, organizando-a como fio condutor da história da Revolução dos Cravos, ou seja, junta material disperso e transforma-o num livro interpretado e cronológico.

Como explicam os próprios autores na introdução, "Memórias de Abril" nasce da intenção de assinalar os 50 anos do Revolução de 25 de Abril de 1974 através da recuperação e análise dos principais documentos produzidos antes e depois desse momento, tendo como fio condutor o Programa do MFA.

Os autores procuraram regressar às origens reunindo documentos "esquecidos pela poeira do tempo" e destacando o papel decisivo que tiveram na queda da ditadura do Estado Novo e na construção do período revolucionário.

25 de Abril: 50 anos da revolução

25 de Abril: 50 anos da revolução

Os sons do dia inicial, as reportagens de então e (...)

A obra começa por abordar o contexto que antecede o 25 de Abril, nomeadamente o desgaste provocado pela guerra colonial e a forma "desajeitada" como o governo de Marcello Caetano tentou lidar com a situação, gerando um conflito entre oficiais milicianos e do quadro.

Aliás, o primeiro capítulo, intitulado "Origens", identifica exatamente a guerra colonial como o elemento central que conduziu à revolução, na medida em que, ao longo do tempo, foi gerando um crescente mal-estar que acabou por funcionar como detonador do Movimento dos Capitães.

Embora esse movimento só tenha surgido no início da década de 1970, já desde finais os anos 1950/60 existiam sinais de inquietação no meio militar relativamente à questão colonial.

Essa reação corporativa evoluiu para uma consciência política de que a guerra estava perdida, originando, no final de 1973, um movimento com o objetivo claro de derrubar o regime.

Para tal, contribuíram também fatores internos como o descontentamento social, num país pobre, cada vez mais isolado internacionalmente e politicamente fragilizado, a convergência de setores da oposição antes dispersos, ações simbólicas de contestação - como a vigília da Capela do Rato (1972) e a publicação de "Portugal e o Futuro" por António de Spínola (1974) - greves, manifestações e o fortalecimento do movimento sindical clandestino.

Os autores prosseguem depois com a análise dos acontecimentos e documentos desde o 25 de Abril até à aprovação da Constituição, incluindo o processo de descolonização e o fracasso da tentativa de António de Spínola de controlar o poder e travar esse processo, culminando na sua demissão.

Paralelamente a este "processo mais ou menos convulso que se ia desenrolando", houve uma tentativa de estabilizar a economia através do Programa de Política Económica e Social (PPES), que teve curta duração.

Bobina com senha do 25 de Abril classificada como tesouro nacional

25 de Abril de 1974

Bobina com senha do 25 de Abril classificada como tesouro nacional

Um dos registos corresponde à gravação do programa(...)

O livro atravessa o conflito entre setores moderados, saudosistas do antigo regime e forças revolucionárias, que se intensificou até à tentativa falhada de golpe de Spínola a 11 de março de 1975, que abriu caminho a uma fase de maior radicalização.

Medidas como nacionalizações, reforma agrária e convocação de eleições para a Assembleia Constituinte fizeram parte do processo revolucionário e, nesse contexto, surgiram vários documentos representativos das diferentes correntes políticas e militares, como o Plano de Ação Política e o Documento-Guia.

Os autores destacam, entre estes, o "Documento dos Nove", promovido pela ala moderada do MFA, que defendia uma transição mais prudente para o socialismo e para uma democracia representativa.

Em oposição, setores mais radicais apresentaram propostas como o documento do COPCON, ligado a organizações da esquerda revolucionária, que defendia o poder popular.

Este período foi marcado por forte polarização, com discursos inflamados, como os de Otelo Saraiva de Carvalho e Vasco Gonçalves, e uma crescente instabilidade que colocou o país próximo de uma guerra civil.

Após uma fase de tensão crescente, houve um novo momento decisivo, a 25 de novembro de 1975, com a vitória das forças moderadas, que permitiu iniciar um processo de estabilização, desacelerar o PREC e avançar na normalização política.

Este período culminou com as eleições que levaram à formação do I Governo Constitucional, no ano seguinte, liderado por Mário Soares, marcando o estabelecimento de um regime democrático estável.

Nas palavras da editora, "'Memórias de Abril' é um verdadeiro roteiro para retirar do esquecimento e valorizar os documentos que também fizeram o 25 de Abril, discuti-los, contextualizá-los, recordá-los como consequência e memória dos vibrantes anos em que a liberdade foi o caminho escolhido e acabou por triunfar".

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