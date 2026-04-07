Morreu o cantor e compositor Edmundo Falé

O cantor e compositor Edmundo Falé, 79 anos, que participou nos Festivais RTP da Canção em 1979 e 1980, morreu esta terça-feira no Hospital de Faro, divulgou o investigador musical João Carlos Calixto, na sua página numa rede social.

Em 1979, Edmundo Falé participou em duas semifinais do Festival RTP da Canção, com "Canção em Flor" (Artur Lucena/Carlos F. Santos) e "País das Maravilhas" (Fernando Guerra), não tendo alcançado a final, onde saiu vencedora Manuela Bravo com "Sobe, Sobe Balão Sobe" (Carlos Nóbrega e Sousa).

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Voltou em 1980, com "Nossa Cantiga de Amor" (Edmundo Falé/Jorge Pinto), não tendo também alcançado a final, que venceu José Cid com "Um Grande, Grande Amor" (J. Cid).

A carreira musical de Edmundo Falé iniciou-se no grupo Baby Twisters, na viragem para a década de 1960, juntando-se depois aos grupos de rock Ekos, do qual foi vocalista, e Conjunto Mistério.

O grupo Ekos atuava com regularidade no Algarve, tendo editado o seu primeiro disco em 1965, que incluiu o tema "Diz que me amas" uma versão em português de "Hold Me", do norte-americano P. J. Proby.

Discograficamente, Falé estreou-se em 1966 com o EP "Ei... Eu Chamei", pela chancela Tecla, dirigida pelo maestro Jorge Costa Pinto.

Este disco incluiu uma versão em português da canção "Yesterday" dos The Beatles.

Na década seguinte, mudou-se para a discográfica Valentim de Carvalho, na qual gravou, em 1973, dois "singles" em inglês, "Big Brother Joe" e "Born on the Riverside", numa colaboração com José Cid e o Quarteto 1111, revelando as suas referências musicais, do folk à soul e ao hard rock.

Em 1978, ultrapassou fronteiras com uma versão disco de "Let"s Spend the Night Together", dos Rolling Stones, que foi editada na Alemanha e em Itália, e realizou uma digressão no Brasil com o espetáculo "Canções do Século XX".

Em Portugal, Falé fez o percurso de apresentações em casinos e hotéis, nomeadamente no Hotel Algarve, na Praia da Rocha, em Portimão.

Deste período destaca-se o seu álbum "Live at Aravesque" (1973).

Em 1980, editou um novo disco com "Um Ano ou Um Dia", versão em português da canção "What"s another year", do irlandês Johnny Logan, que venceu o Festival da Eurovisão desse ano.