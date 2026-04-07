Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 08 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Rapper Offset baleado e hospitalizado na Flórida

07 abr, 2026 - 09:22 • Redação

A sua condição é estável e ainda não há informações sobre o motivo dos disparos. Duas pessoas foram detidas.

A+ / A-

Kiari Cephus, o rapper Offset, foi baleado na noite de segunda-feira, perto do Seminole Hard Rock Hotel & Casino, na Flórida.

Atualmente, a condição do artista é estável. Um porta-voz do artista disse à revista Variety, em comunicado, que o ferimento está a ser tratado e Offset continuará em observação.

“Podemos confirmar que Offset foi baleado e está atualmente no hospital a receber assistência médica”, explica o representante.

Fonte da polícia local informou o TMZ que as autoridades foram acionadas por volta das 19h00 (horário local), e que os tiros “resultaram numa vítima com ferimentos leves”, que foi levada para o Memorial Regional Hospital, em Hollywood.

“A polícia de Seminole chegou imediatamente ao local e a situação foi rapidamente controlada. Duas pessoas foram detidas pela polícia e a investigação está em curso. O local está seguro e não há ameaça para o público; as operações continuam normalmente.”, acrescentou o representante.

Ainda não há informações sobre o que teria motivado os disparos.

Offset, é ex-integrante do trio Migos, juntamente com Quavo e Takeoff.

Takeoff, seu primo, foi assassinado a tiro em Houston, aos 28 anos. Offset chegou a falar abertamente sobre o luto, partilhando a sua dificuldade em lidar com o assunto.

O artista foi casado com a cantora Cardi B, com quem teve três filhos. Separaram-se em 2024.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 08 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da Artemis II a caminho da Lua

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da Artemis II a caminho da Lua

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica dem(...)

O momento em que deputados constituintes saem do Parlamento durante discurso de André Ventura

O momento em que deputados constituintes saem do Parla(...)

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Artemis II da NASA já foi lançada

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Ar(...)

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avisa: "Não pode ser uma maioria contra" PS

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avi(...)