Relógio da Torre dos Clérigos no Porto está parado "há alguns dias"

O relógio da Torre dos Clérigos está parado "há alguns dias" e aguarda pela "troca de uma peça que terá de ser feita à medida para voltar a funcionar", revelou esta terça-feira à Lusa o presidente da Irmandade dos Clérigos.

O relógio está parado nas 11h35, confirmou o padre Manuel Fernando, que revelou tratar-se de "uma falha no sistema", que ainda "não foi possível reparar devido à quadra festiva" da Páscoa.

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Em janeiro de 2024, durante vários dias, o relógio esteve atrasado 40 minutos, após um turista ter danificado um dos veios mecânicos, relatou na altura à Lusa o diretor executivo da irmandade, António Tavares.

Hoje, Manuel Fernando recuperou esse episódio para afirmar que o relógio "precisa de uma peça nova e que, por o sistema ser antigo, esta tem de ser feita à medida".

Sem desvendar o montante do investimento necessário, o presidente da irmandade admitiu que será "um bocado dispendioso", expressando o desejo de que "nos próximos dias" o relógio esteja a trabalhar normalmente.

Pelas 17:30, o responsável da irmandade atualizou a informação revelando que a peça em falta "já estava a ser colocada" e que "até ao final do dia de hoje o relógio estaria, novamente, a funcionar".

A Irmandade dos Clérigos é uma instituição solidária, responsável pela gestão do conjunto arquitetónico Clérigos (Igreja e a Torre), classificado Monumento Nacional desde 1910 e considerado ex-líbris do Porto.

A Igreja e a Torre, desenhadas pelo arquiteto Nicolau Nasoni, são a casa da Irmandade dos Clérigos desde 28 de março de 1748.

A Torre dos Clérigos tem 76 metros de altura que podem ser subidos pelos visitantes através de uma escada em espiral com 240 degraus.