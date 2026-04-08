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Comic Con tem novo ciclo e estende-se às ruas de Santa Maria da Feira

08 abr, 2026 - 21:11 • Lusa

"É uma nova edição, num novo espaço, com um novo 'rebranding' e um novo reposicionamento" do conceito Comic Com, dedicado à "Portugalidade", relacionando a cultura pop com a identidade portuguesa, revelou o diretor-geral.

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Ao fim de dez edições, a convenção portuguesa Comic Con inicia este mês "um novo ciclo" em Santa Maria da Feira (Aveiro), com iniciativas que vão estender-se pela cidade, contou à Lusa o diretor-geral, Paulo Rocha Cardoso.

A 11.ª edição da Comic Con Portugal está marcada de 23 a 26 de abril e vai acontecer no Europarque em Santa Maria da Feira – onde ficará por três edições , com convidados da banda desenhada, televisão, cinema, videojogos, com ativação de marcas, sessões de autógrafos e "cosplay".

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"É uma nova edição, num novo espaço, com um novo 'rebranding' e um novo reposicionamento" do conceito Comic Com, dedicado à "Portugalidade", relacionando a cultura pop com a identidade portuguesa, referiu o diretor-geral.

Uma das novidades deste ano é a extensão do conceito da Comic Con fora de portas, com uma série de atividades em Santa Maria da Feira, envolvendo o comércio local, ainda por revelar.

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A Comic Con 2026 chegou a ser anunciada para março, na Exponor, em Matosinhos (Porto), mas acabou por ser relocalizada para Santa Maria da Feira, com a organização a garantir a devolução de bilhetes ou a sua validação para as novas datas.

Sem adiantar quantos bilhetes diários e passes foram já vendidos antecipadamente, Paulo Rocha Cardoso referiu que os dois primeiros dias terão programação direcionada para escolas, com "iniciativas pedagógicas".

Entre os convidados deste ano estão os autores norte-americanos de banda desenhada Frank Miller, John Romita Jt e Jason Aaron, o português Daniel Henriques, o francês Bastien Vivès e o espanhol Miguelanxo Prado, o escritor britânico Ian Livingstone e o ator Mark Pellegrino.

A Comic Con Portugal realizou-se pela primeira vez em 2014, na Exponor, em Matosinhos, mas também já aconteceu em Oeiras e em Lisboa, tendo ultrapassado, no total, "a marca de 900.000 visitantes".

Desde a primeira edição até hoje, o diretor-geral reconhece uma evolução no perfil dos fãs que vão à Comic Con e seguem uma cultura pop mais globalizada e sem fronteiras: "O "geek" era mais "underground" e hoje está muito mais liberalizado. A cultura pop está muito bem cimentada".

Para este ano, Paulo Rocha Cardoso quer superar os 155.234 visitantes registados em 2024.

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