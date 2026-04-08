O fenómeno Rosalía. Como é que a artista espanhola conquistou o mundo?

Rosalía atua esta quarta-feira no MEO Arena, na primeira de duas noites de concertos em solo português para promover o seu novo disco "Lux". Os dois espetáculos estão praticamente esgotados, com o público em grande antecipação para ver como é que o quarto álbum da artista espanhola, que surpreendeu pela sua sonoridade clássica, à base de uma orquestra, e cantado em 14 línguas, se vai refletir em palco. À Renascença, o jornalista Gonçalo Frota, do "Público", que acompanha a carreira de Rosalía desde o seu álbum de estreia, "Los Angeles", perspetiva um concerto que vai seguir a lógica de vários atos do "Lux". É de esperar que se reflitam as várias dimensões do disco, como a relação com a religião e o empoderamento feminino, de uma forma que será certamente "inteligente e provocadora". "Proporão pequenos universos dentro de algo maior que é o concerto. É um pensamento sempre muito conceptual que ela aplica nos concertos", refere.

Mas, afinal, como é que esta cantora nascida na Catalunha e formada em flamenco conseguiu tornar-se um símbolo global da música? Gonçalo Frota aponta que Rosalía "joga permanentemente no risco" e demonstra o que pode ser a invenção dentro da linguagem da pop, "sem ter de se conscrever às regras de qualquer género". "Los Angeles", "El Mal Querer", "Motomami" e agora "Lux". São quatro discos muito distintos, em que a principal conclusão é que a artista nunca vai ser "aquilo que pensávamos que ela era". Uma imprevisibilidade artística que acaba por ser também um produto "da imagem e do que a Rosalía pode significar para uma audiência global". "Desconstruir a imagem que temos dela, por si só, gera muito interesse. As pessoas estão sempre na expectativa de perceber qual vai ser o passo seguinte", considera o jornalista do "Público". "Que alguém consiga fazê-lo desta maneira, com os resultados artísticos que ela alcança, com discos que são statements artísticos extraordinários, é fascinante", reflete.