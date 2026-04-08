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Totoloto: saiba se ganhou o jackpot desta quarta-feira

08 abr, 2026 - 22:05 • Redação

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 7,9 milhões de euros.

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A chave vencedora do sorteio do Totoloto desta quarta-feira, 8 de abril de 2026, é composta pelos números 20 - 25 - 30 - 33 - 35 + Número da Sorte 6.

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 8,1 milhões de euros.

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A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.

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