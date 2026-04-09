Decidir demolir o Edifício Transparente é "atitude trumpiana"

O arquiteto Carlos Parta, responsável pela requalificação do Edifício Transparente, acusa a Câmara do Porto, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e o Ministério do Ambiente de ter "uma atitude "trumpiana"" ao decidir demolir parte do imóvel.

"Encaram aquilo como um extraterrestre que pousou ali e que é preciso destruir. É uma atitude tipo "trumpiana". Ali é um obstáculo, vamos desfazer. E eu acho que não deveria ser assim", afirmou à agência Lusa Carlos Prata, que lamentou que não tenha sido promovida uma discussão entre diferentes partes para que esta "decisão política" fosse mais informada.

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Para o arquiteto, que em 2003 foi contrato pelo concessionário daquele imóvel para elaborar um projeto de reconversão, é "de uma ignorância completa" dizer que aquele espaço não tem sentido, porque ignora que este foi projetado para "ser um espaço de pausa" que ajudasse a criar uma continuidade entre o Parque da Cidade e o mar.

"Dizer que tudo melhora se demolirem o edifício parcialmente é a coisa mais absurda que há. Absurda do ponto de vista da arquitetura, porque não tem sentido pegar no edifício e cortar-lhe uma parte", acrescentou.

Na terça-feira, a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, revelou que o edifício seria parcialmente demolido, deixando apenas um piso ao nível da praia para servir de apoio à prática balnear, e classificou-o de "muito feio".

Estas declarações mereceram a reprovação do arquiteto, que lamentou que os decisores políticos achem que "de médico, louco, arquiteto e engenheiro todos temos um pouco", numa referência ao ditado popular, e relembrou que gostos todas as pessoas têm.

"É de um provincianismo atroz fazer esse tipo de considerações sobre aquele edifício. De facto, [é de] quem não conhece mais do que este mundo pequenininho em que nós vivemos...", atirou.