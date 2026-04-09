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"É lamentável". Ator José Raposo condena falta de obras no Teatro Maria Vitória após tempestades

09 abr, 2026 - 02:06 • Catarina Magalhães

Caiu o teto no "Catedral da Revista", em Lisboa, depois do comboio de tempestades e o ator fez um apelo para que os "governantes decidam rápido".

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"A 'Catedral da Revista' viu o seu teto a desabar com as tempestades que nos assolaram há meses." O ator e produtor José Raposo, de 63 anos, arrancou assim um texto nas redes sociais para lamentar os estragos no centenário Teatro Maria Vitória, de Lisboa, após o mau tempo dos últimos meses.

"É lamentável que um Teatro com a história do Teatro Maria Vitória tenha 'parado', deixando desempregados dezenas de artistas e técnicos", condenou.

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José Raposo apelou para que se acelere a reabertura do espaço de espetáculos da "Revista à Portuguesa", encerrado temporariamente.

"Faço um apelo aos governantes que decidam rápido, e às gentes que sejam solidárias com situações destas", manifestou o ator.

Após a passagem do comboio de tempestades Kristin, Leonardo e Marta no início deste ano, mais de 120 monumentos sofreram danos e cinco museus e três cineteatros que ficaram de portas fechadas devido às consequências graves do mau tempo em Portugal.

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