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"Estou cansada de ser um segredo": Best-seller Freida Mc Fadden revela verdadeira identidade

09 abr, 2026 - 20:40 • Catarina Magalhães

Para disfarçar a vida dupla, a autora de "A Criada" utilizava uma peruca e óculos em eventos oficiais. Freida Mc Fadden é das autoras mais vendidas em Portugal nos últimos 10 anos.

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Conhecida pelo best-seller "A Criada" que foi adaptado para o cinema e que é, até ao momento, o filme mais visto este ano, a autora norte-americana, conhecida mundialmente como Freida Mc Fadden, cansou-se de esconder a sua verdadeira identidade.

Em entrevista à estação televisiva "USA Today", a escritora contou que estava a viver, até esta quinta-feira, sob o pseudónimo para separar a vida profissional como médica especializada em lesões cerebrais da ocupação como escritora.

Com medo de que "os pacientes achassem" a sua vida dupla "estranha", Freida disfarçava-se com uma peruca em eventos oficiais – os óculos fazem mesmo parte do dia a dia.

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"Estou num ponto da minha carreira em que estou cansada de que isto seja um segredo", lamentou a autora.

Freida é uma das autoras mais vendidas em Portugal nos últimos 10 anos e só o livro "A Criada" já vendeu mais de 400 mil exemplares no país.

"Estou cansada de ver as pessoas a debater se sou uma pessoa real ou se sou três homens. Sou uma pessoa real, tenho uma identidade real e não tenho nada a esconder."

Freida planeou largar esta vida dupla mais cedo, mas preferiu fazê-lo quando se afastasse do seu trabalho enquanto médica para "não comprometer" o seu trabalho.

"Ia-me sentir completamente sobrecarregada ao tentar fazer as duas coisas", confessou.

Apesar deste anúncio, a escritora prefere que os fãs continue a conhecê-la pelo seu pseudónimo.

"Embora não tenha revelado o meu nome real até agora, sinto que partilhei o meu verdadeiro 'eu' o tempo todo e tudo o que lhes disse foi a verdade", disse.

Depois de começar a carreira em 2013, só uma década mais tarde começou a ser reconhecida, com milhões de cópias vendidas por todo o mundo. Nesse momento, decidiu dedicar-se à Medicina apenas de forma parcial.

Por curiosidade, o nome escolhido como Freida já poderia desvendar aos mais atentos uma pista para a sua identidade: este é um nome sobre um registo de formação hospitalar conhecido pela classe médica norte-americana (Fellowship and Residency Eletronic Interactive Database).

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