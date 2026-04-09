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Eurodreams sai pela primeira vez em Portugal: veja se ganhou 30 mil euros/mês

09 abr, 2026 - 21:00 • Redação

Saiba se é o primeiro "sortudo" em Portugal a ganhar o sorteio Eurodreams.

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Um apostador com boletim registado em Portugal ganhou o primeiro prémio do Eurodreams desta quinta-feira, 9 de abril de 2026.

O "sortudo" vai receber 30 mil euros por mês durante 30 anos, e não os habituais 20 mil euros/mês, por se tratar de um sorteio promocional.

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A chave do sorteio do EuroDreams desta quinta-feira é composta pelos números 3 - 7 - 8 - 19 - 24 - 29 e pelo Número de Sonho 5.

Os sorteios realizam-se duas vezes por semana, à segunda-feira e à quinta-feira.

Os prémios atribuídos de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave do EuroDreams constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

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