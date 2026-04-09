Pinguim-imperador e lobo-marinho-antártico ameaçados pelas alterações climáticas

As projeções apontam para que a população de pinguins-imperador se reduza a metade até à década de 2080 devido às alterações no gelo marinho, cujo declínio atingiu um nível recorde em 2016.

A situação do pinguim-imperador é particularmente preocupante, segundo um estudo de imagens de satélite, que indicou um declínio de 10% na sua população entre 2009 e 2018 , o equivalente a mais de 20 mil adultos.

A atualização foi divulgada a um mês da Reunião Consultiva do Tratado da Antártida (ATCM, na sigla em inglês), que vai decorrer de 11 a 21 de maio em Hiroshima, no Japão.

As duas espécies foram classificadas pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) como estando "em perigo" , ou seja, em risco elevado de extinção na natureza, numa atualização da sua Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas.

O degelo prematuro na Antártida e o aumento da temperatura dos oceanos estão a pôr em risco a sobrevivência do pinguim-imperador e do lobo-marinho-antártico , duas espécies emblemáticas da região, indicou esta quinta-feira a agência noticiosa espanhola EFE.

Segundo a UICN, os pinguins-imperador precisam de gelo fixo, preso à costa, ao fundo do mar ou a icebergues encalhados, para as suas crias e durante o período de muda das penas, essencial para manterem a impermeabilidade.

Os cientistas já registaram, por exemplo, o colapso de uma colónia reprodutora no mar antes de as crias poderem nadar, devido ao degelo prematuro, refere a EFE.

Um estudo divulgado no passado mês de janeiro que analisa as mudanças no período de reprodução dos pinguins da Antártida entre 2012 e 2022 indica que estes anteciparam a sua época de reprodução em média duas semanas, provavelmente devido ao aquecimento global.

Os cientistas consideram que estas alterações têm consequências significativas, pois ameaçam interromper o acesso dos pinguins ao alimento e aumentar a competição entre as diferentes espécies que coexistem na região antártica.

A UICN assinalou que "os modelos que têm em conta vários cenários climáticos futuros mostram que, sem reduções rápidas e drásticas nas emissões de gases com efeito de estufa, as populações de pinguins-imperador diminuirão rapidamente durante este século".

A situação também afeta os lobos-marinhos-antárticos, cuja população diminuiu mais de 50% entre 1999 e 2025, passando de aproximadamente 2,19 milhões de indivíduos adultos para 944 mil, o que justifica a mudança de classificação na Lista Vermelha de "pouco preocupante" para "em perigo".

O declínio desta espécie de foca está ligado ao aumento da temperatura dos oceanos e à redução do gelo marinho, que levam a que a sua principal fonte de alimento, o krill, migre para águas mais profundas em busca de temperaturas mais frias.