YUNGBLUD, Ben Harper, Body Count Dropkick Murphys e Kasabian no festival Vilar de Mouros

YUNGBLUD, Ben Harper & The Innocent Criminals, Body Count, Dropkick Murphys e Kasabian são as primeiras confirmações para a edição deste ano do festival CA Vilar de Mouros, que regressa em agosto à localidade minhota que lhe dá nome.

A organização do festival, num comunicado hoje divulgado, refere-se aos cinco primeiros artistas e bandas confirmados como "um elenco excecional e diverso, que honra a História e o legado daquele que foi o primeiro Festival a realizar-se na Península Ibérica".

O CA Vilar de Mouros 2026 acontece entre 18 e 22 de agosto naquela localidade do concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo.

O cantor britânico YUNGBLUD, que no ano passado "apresentou o seu projeto mais pessoal e ambicioso até hoje, "Idols", um álbum que desafia géneros, nascido de uma jornada de reinvenção, rebeldia e autoexpressão radical", atua no primeiro dia do festival 18 de agosto.

A banda norte-americana Dropkick Murphys, cujo álbum mais recente, "For the people", editado no ano passado, "surge como uma contestação ao momento actual: uma expressão de humanidade numa era de desumanização, uma promessa de esperança em tempos marcados pelo medo, uma declaração de solidariedade num mundo dividido e uma resposta firme aos que tentam dividir para reinar", apresenta-se no festival no dia 19 de agosto.

Os Kasabian, formados em 1997 e que "marcaram inegavelmente a história do rock inglês", atuam no terceiro dia do CA Vilar de Mouros, 20 de agosto, onde se espera que apresentem temas do novo álbum, a editar em julho.

O norte-americano Ben Harper, com os seus The Innocent Criminals, regressa a Vilar de Mouros 25 anos depois de ali se ter apresentado pela primeira vez, atuando no quarto dia do festival, 21 de agosto, num concerto no qual "são esperados os clássicos e a verdade" do músico.

Para o último dia, estão confirmados os norte-americanos Body Count, com o "rapper" e entretanto também ator Ice-T.

A organização do CA Vilar de Mouros recorda que, "formados em Los Angeles em 1990 e liderados por Ice-T e Ernie C, os Body Count vieram agitar o mundo do heavy metal", com uma "trajetória de respeito e temor, um fio de arame farpado que vai das origens da banda até [ao álbum] "Merciless" (2024)".

Os bilhetes para a edição deste ano do festival já estão à venda. Os passes de quatro (19, 20, 21 e 22 de agosto) e cinco dias (18, 19, 20, 21 e 22 de agosto) custam 130 e 160 euros, respetivamente, e os bilhetes diários 55 euros.

A entrada é gratuita para crianças até aos seis anos (inclusive) à data de início do festival (18 de agosto).

Os passes, tanto os de quatro como os de cinco dias, incluem acesso gratuito ao campismo, "mediante capacidade do espaço".

Além disso, haverá também um bilhete diário para campismo, que poderá ser adquirido na bilheteira local do festival, por cinco euros.

O festival CA Vilar de Mouros é organizado pela Surprise & Expectation, com apoio da Câmara Municipal de Caminha e da Junta de Freguesia de Vilar de Mouros.

O primeiro festival de música do país, que ainda hoje goza da fama do "Woodstock à portuguesa", aconteceu em 1971 em Vilar de Mouros, tendo sofrido um interregno de oito anos, entre 2006 e 2014.

A 1.ª edição, em 1971, lançada pelo médico António Barge, contou com a presença, entre outros, de Elton John e Manfred Mann.