Maro e Chelas é o Sítio completam cartaz do Festival Kalorama

A cantora Maro e o espetáculo que resulta de uma residência artística promovida pela associação Chelas é o Sítio completam o cartaz da 5.ª edição do festival Kalorama, que regressa em agosto a Lisboa, anunciou esta sexta-feira a organização.

O festival decorre este ano novamente no Parque da Bela Vista, desta vez nos dias 28, 29 e 30 de agosto, e a organização anunciou hoje os últimos nomes do cartaz, numa conferência de imprensa no 8 Marvila, em Lisboa, à qual se seguiram um DJ set de Sam The Kid e DJ Big e atuações de Muleka e Vilson.

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Maro, "uma das artistas portuguesas mais internacionais de sempre", que editou este ano o álbum "So Much Has Changed", sobe ao palco principal no dia 28 de agosto, juntando-se assim a Robbie Williams, Interpol, Anna Von Hausswolff e Folk Bitch Trio.

O resultado da Residência Artística by Chelas É O Sítio, "projeto de criação, colaboração e afirmação cultural que nasce a partir da energia criativa dos artistas residentes na freguesia", é apresentado no palco Sagres no dia 30 de agosto.

De acordo com a organização do festival, o projeto, que se inicia no final deste mês, "propõe um espaço de encontro entre artistas, DJ e produtores, promovendo a experimentação musical, a partilha de linguagens e a construção de novas narrativas artísticas".

"Como forma de dar oportunidade a outros bairros de Lisboa, esta residência conta com artistas de toda a cidade, criando assim uma curadoria mais inclusiva", refere.

Em 30 de agosto, atuam ainda, no palco Sagres, Clipse (dupla composta pelos "rappers" Pusha T e Malice), Freddie Gibbs com The Alchemist, Wednesday, Panic Shack e Pelados.

Música de dança agita palco Panorama

A organização do Kalorama também anunciou esta sexta-feira o alinhamento do palco Panorama, dedicado exclusivamente à música de dança.

No dia 28 de agosto, atuam Budino, Hunee, Lola Haro em modo "back to back" com Roman Flugel, Nathan Fake e Viegas.

Para 29 de agosto estão marcadas as atuações da dupla Mind Enterprises, Hiroko Yamamura, o coletivo Horse Meat Disco, Mário Valente e Suchi.

O último dia do festival, 30 de agosto, fica marcado por uma forte presença do coletivo Príncipe Discos, com DJ Lycox, DJ Marfox, Helviofox, DIIONYG, Nídia, O Ghettão, projeto que junta DJ Nigga Fox, DJ Danifox e DJ Firmeza, mais Soundpreta.

O alinhamento do MEO Kalorama inclui ainda, em 28 de agosto, no palco Sagres, Grace Jones, Judeline, Melody"s Echo Chamber, Angine de Poitrine e A Sul, projeto da cantora e produtora Cláudia Sul.

Em 29 de agosto, atuam no festival Ms. Lauryn Hill, num espetáculo que contará com a participação de Wyclef Jean, com quem fundou os Fugees em 1990, YG Marley e Zion, filhos da cantora, Ravyn Lenae, Vince Staples, Bruno Pernadas, Joshua Idehen e Raquel Martins, no palco principal.

No mesmo dia, o palco Sagres acolhe os concertos de Black Star (dupla que junta Mos Def e Talib Kweli), Unknown Mortal Orchestra, o projeto que junta Amaro Freitas, Criolo e Dino D"Santiago, Femme Falafel e Tyler Ballgame.

No último dia, 30 de agosto, o maior palco do festival acolhe Deftones, Turnstile, High Vis, Peaches e TRAVO.

Os passes para os três dias do festival custam 160 euros e os bilhetes diários 65 euros.

A organização recorda que há um "pack" de bilhetes, com seis passes gerais pelo preço de cinco, e que continuam também válidas as condições especiais na compra de bilhetes para titulares do cartão navegante e do Cartão Jovem.

O MEO Kalorama, que aconteceu pela primeira vez em 2022, é organizado pela promotora Last Tour.