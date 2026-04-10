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Musica
“Puro Mambo” marca regresso dos Buraka Som Sistema
10 abr, 2026 - 14:18 • Maria João Costa
Os Buraka Som Sistema editam esta sexta-feira uma nova música. 12 anos depois do último disco, “Puro Mambo” é o título do inédito do coletivo de Blaya, Branko, Conductor, Kalaf e Riot.
2026 promete ser um ano de regressos para os Buraka Som Sistema. A banda vai voltar aos palcos no NOS Alive a 11 de julho, mas leva consigo um novo disco. Esta sexta-feira, o coletivo lançou uma das novas músicas
“Voltou o Puro Mambo” começam por cantar nesta música que divulgaram hoje nas suas redes sociais. “Puro Mambo” marca o regresso aos álbuns, 12 anos depois de “Buraka”, o último trabalho de originais lançado em 2014.
A banda de Blaya, Branko, Conductor, Kalaf e Riot apresenta nas redes sociais “o videoclip da nova música pensado especialmente para o formato 9:16, e conta com a realização de João Pedro Moreira, que assinou no passado vídeos da banda como ‘Hangover’ e ‘Vuvuzela’, bem como o documentário do grupo, intitulado ‘Off The Beaten Track’”, diz em comunicado a editora Enchufada.
“O videoclip celebra parcerias e amizades de longa data na história da banda, como o caso de Anastasya, Banu, Betinho Feijó, Didi, Edgar Vunda, Gautier, Indi Mateta, Isabel Zuaa, João Gomes, Makoto, Mei Glez, O Mangope, Pedro Coquenão, Rita Maia, Romi, Sani Dubois e Titica”, acrescente a editora.
A Enchufada irá lançar a 24 de abril, “A Lisbon Club Story”, uma compilação de temas que revisitam os 20 anos da editora ligada à história dos Buraka Som Sistema.
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