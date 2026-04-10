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Qual é a cidade portuguesa mais feliz? Copenhaga lidera lista mundial

10 abr, 2026 - 01:11 • Catarina Magalhães

Helsínquia (capital da Filândia), Genebra (capital da Suíça), Uppsala (cidade da Suécia) e Tóquio (capital do Japão) completam os primeiros cinco lugares.

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Pelo segundo ano consecutivo, Copenhaga é a considerada a cidade mais feliz do mundo, segundo o Índice de Cidades Felizes deste ano.

Depois da Finlândia conquistar no fim de março a distinção de país mais feliz do mundo pelo quarta vez seguida, a capital dinamarquesa arrecadou o prémio, avaliado por categorias como economia, ambiente, inovação, educação, cultura e bem-estar.

No pódio, Helsínquia (capital da Filândia), Genebra (capital da Suíça), Uppsala (cidade da Suécia) e Tóquio (capital do Japão) completam os primeiros cinco lugares.

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Já a primeira cidade portuguesa do ranking é Maia, no distrito do Porto, posicionando-se em 69.º no top mundial.

Com dez freguesias e mais de 130 mil habitantes segundo os Censos 2021, o Zoo da Maia, o Mosteiro de Leça do Balio e a Cidade Desportiva da Maia são alguns dos pontos principais da cidade do Norte.

"Visitar a Maia é encontrar adrenalina. Um lugar onde o tempo anda mais devagar e o coração bate mais depressa, galopante e a trote das dezenas de atividades únicas que aqui se podem viver", lê-se num comunicado da organização "Visit Maia".

Matosinhos (111.º), Odivelas (114.º), Almada (124.º), Lisboa (159.º), Braga (166.º), Gondomar (199.º) e Funchal (225.º) são as outras sete localidades mencionadas na lista de 251 cidades.

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