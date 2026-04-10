Qual é a cidade portuguesa mais feliz? Copenhaga lidera lista mundial

Pelo segundo ano consecutivo, Copenhaga é a considerada a cidade mais feliz do mundo, segundo o Índice de Cidades Felizes deste ano.

Depois da Finlândia conquistar no fim de março a distinção de país mais feliz do mundo pelo quarta vez seguida, a capital dinamarquesa arrecadou o prémio, avaliado por categorias como economia, ambiente, inovação, educação, cultura e bem-estar.

No pódio, Helsínquia (capital da Filândia), Genebra (capital da Suíça), Uppsala (cidade da Suécia) e Tóquio (capital do Japão) completam os primeiros cinco lugares.

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Já a primeira cidade portuguesa do ranking é Maia, no distrito do Porto, posicionando-se em 69.º no top mundial.

Com dez freguesias e mais de 130 mil habitantes segundo os Censos 2021, o Zoo da Maia, o Mosteiro de Leça do Balio e a Cidade Desportiva da Maia são alguns dos pontos principais da cidade do Norte.