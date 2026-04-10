Qual é a cidade portuguesa mais feliz? Veja a lista liderada por Copenhaga

Copenhaga é considerada, pelo segundo ano consecutivo, a cidade mais feliz do mundo, segundo o Índice de Cidades Felizes deste ano.

Depois de a Finlândia conquistar no fim de março a distinção de país mais feliz do mundo pelo quarta vez consecutiva, a capital dinamarquesa arrecadou o prémio, avaliado por categorias como economia, ambiente, inovação, educação, cultura e bem-estar.

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Na frente da tabela, Helsínquia, Genebra, Uppsala e Tóquio completam o top-5.

Já a primeira cidade portuguesa do ranking é a Maia, posicionando-se em 69.º lugar.

Com dez freguesias e mais de 130 mil habitantes segundo os Censos 2021, o Zoo da Maia, o Mosteiro de Leça do Balio e a Cidade Desportiva da Maia são alguns dos pontos de maior destaque da cidade.