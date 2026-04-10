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Quer acordar como os astronautas? Saiba as músicas que tocam no despertador da Artemis II

10 abr, 2026 - 03:00 • Catarina Magalhães

Músicas dos Queen e Chappell Roan são duas das oito escolhidas pelos astronautas, que estão a poucas horas de regressar ao planeta Terra.

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"Vocês pediram e aqui têm." A NASA partilhou esta semana uma lista de oito músicas que despertaram a tripulação a caminho da Lua durante a missão de dez dias da Artemis II.

Dos Queen a Chappell Roan, esta tradição dos astronautas escolherem os temas "wake-up call" (despertador, em português) já soma mais de 50 anos.

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"Cada faixa foi escolhida pela equipa lunar, continuando a tradição iniciada há mais de 50 anos", lê-se na publicação nas redes sociais.

Em julho de 1971, ouviu-se pela primeira vez música no espaço. O poema sinfónico “Thus Spoke Zarathustra” do maestro alemão Richard Strauss fez-se ouvir durante a missão Apollo 15.

Porém, nos primeiros anos, os temas eram escolhidos por familiares ou colegas com os pés assentes na Terra.

Desta vez, a seleção é uma mistura dos clássicos rock com sucessos desta década, mas o objetivo continua a ser o mesmo: começar o dia em união e com espírito de equipa bem vivo.

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"Pink Pony Club" da artista Chappell Roan despertou os astronautas no passado sábado, o quarto dia da missão em torno do satélite natural da Terra, mas deixou a desejar.

Segundos antes do verso principal da música, uma falha técnica interrompeu a transmissão: "Estávamos a aguardar ansiosamente pelo refrão", brincou o astronauta Reid Wiseman.

O clássico"Under Pressure" da banda Queen e do cantor David Bowie é uma outra música presente na lista oficial.

Pode consultar aqui a "playlist" oficial da NASA:

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