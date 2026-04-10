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Segundo prémio do Euromilhões sai em Portugal

10 abr, 2026 - 21:27 • Redação

Apostador com boletim registado em Portugal acertou no segundo prémio no valor de 270 mil euros.

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Um dos segundos prémios do Euromilhões desta sexta-feira, 10 de abril de 2026, vai para um apostador com boletim registado em Portugal.

De acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa, o segundo prémio vale cerca de 270 mil euros.

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Ninguém acertou no primeiro prémio. No sorteio da próxima terça-feira estará em jogo um jackpot de 105 milhões de euros.

A chave do concurso do Euromilhões desta sexta-feira, 10 de abril de 2026, é composta pelos números 10 - 13 - 14 - 38 - 41 e pelas estrelas 6 e 9.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.

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