Chef alentejano em Budapeste conquista estrela Michelin com sabores portugueses e húngaros
11 abr, 2026 - 08:25 • Lusa
O chef alentejano Tiago Sabarigo levou para a Hungria as memórias dos sabores da sua infância, no restaurante Essência, que combina as cozinhas portuguesa e húngara e conta com uma estrela Michelin desde 2021.
"O que eu preparo é aquilo que eu gosto de comer em Portugal, as minhas memórias, a comida da avó", contou à Lusa no restaurante, na baixa de Budapeste, recordando: "Comi tanta açorda de alho".
O restaurante, gerido por Tiago e pela mulher, Eva, húngara, propõe sabores dos dois países: bacalhau, polvo e pastel de nata, mas também truta e veado.
"Tentamos trazer o melhor, a essência dos dois países. Foi um casamento fácil entre as duas cozinhas", referiu o chef, 39 anos, natural de Évora.
Segundo Tiago Sabarigo, há semelhanças entre as duas gastronomias, como as especiarias ou a forma de cozinhar.
"Os dois povos gostam de beber um bom copo de vinho e partilhar a mesa em família", exemplificou.
O restaurante também tem vinhos portugueses e húngaros, além de uma cerveja artesanal própria.
O símbolo do restaurante, metade de uma pinha e metade de uma tulipa, simboliza a combinação das duas gastronomias.
Também na decoração, a imagem de Portugal está refletida nos azulejos azuis e brancos Viúva Lamego que preenchem as paredes.
Cinco anos depois da distinção com uma estrela Michelin -- atribuída pelo guia a restaurantes com uma "cozinha de grande fineza", o chef assume que pensa em alcançar a segunda estrela ("cozinha excecional").
"O objetivo é ter um bom ambiente de trabalho e termos orgulho na comida que fazemos aqui. Se formos honestos no que fazemos aqui, as coisas hão de chegar, mas não podemos trabalhar com esta obsessão", comentou.
Essa distinção, acredita, "já esteve mais longe".
"Temos melhorado temporada a temporada, temos mais consistência, pratos melhores e uma boa equipa na sala e na cozinha. É um conjunto de fatores", referiu.
Tiago Sabarigo chegou à Hungria há 11 anos, a convite de outro chef português, Miguel Rocha Vieira, que conquistou a primeira estrela do Guia Michelin na Hungria, no restaurante Costes.
