Morreu Diogo Ramada Curto, historiador e diretor-geral da Biblioteca Nacional
11 abr, 2026 - 23:04 • Redação
Diogo Ramada Curto morreu este sábado em Lisboa, aos 66 anos. Era desde abril de 2024 diretor-geral da Biblioteca Nacional de Portugal.
Diogo Sassetti Ramada Curto, historiador e professor catedrático, morreu este sábado em Lisboa. Tinha 66 anos. A notícia foi avançada pelo "Expresso".
A sua formação começou em Lisboa, onde se licenciou e doutorou na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova, em Sociologia Histórica. Ali foi discípulo de Vitorino Magalhães Godinho, referência maior das ciências sociais portuguesas do século XX. Seguiu-se uma carreira marcada pela circulação internacional: Paris, Yale, São Paulo e, durante oito anos, o Instituto Universitário Europeu de Florença, onde titulou a Cátedra Vasco da Gama em História da Expansão Europeia.
Ramada Curto dirigiu a coleção "Memória e Sociedade" da Difel, responsável pela introdução em Portugal de dezenas de obras fundamentais das ciências sociais internacionais, e repetiu o trabalho na coleção "História e Sociedade" das Edições 70.
A sua nomeação para a Biblioteca Nacional, em 2024, foi o último cargo público que exerceu.
