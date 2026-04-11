Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 12 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Jogos Sociais

Totoloto: veja a chave milionária deste sábado

11 abr, 2026 - 23:39 • Redação

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 8,4 milhões de euros.

A+ / A-

A chave vencedora do sorteio do Totoloto deste sábado, 11 de abril de 2026, é composta pelos números 24 - 25 - 30 - 31 - 33 + Número da Sorte 12.

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 8,4 milhões de euros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 12 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Daqui à Lua e da Lua até aqui: astronautas da missão Artemis II regressam à Terra

Artemis II

Daqui à Lua e da Lua até aqui: astronautas da missão Artemis II regressam à Terra

Ameaças de Trump. "Rússia não precisou de fazer nada para NATO se desmontar"

Ameaças de Trump. "Rússia não precisou de fazer nada p(...)

Sabia que pode receber 10 cêntimos para devolver latas e embalagens? Veja como

Sabia que pode receber 10 cêntimos para devolver latas(...)

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fechados

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fech(...)

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi levantar a tampa de alguns problemas"

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi l(...)