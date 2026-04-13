- Noticiário das 22h
- 13 abr, 2026
-
Eurodreams: veja a chave vencedora desta segunda-feira
13 abr, 2026 - 22:24 • Redação
Em jogo no primeiro prémio do EuroDreams estão 20 mil euros por mês, durante 30 anos.
A chave do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 13 de abril de 2026, tem os números 3 - 17 - 19 - 28 - 33 - 40 e o Número de Sonho 5.
Em jogo no primeiro prémio do EuroDreams estão 20 mil euros por mês, durante 30 anos.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Os sorteios realizam-se duas vezes por semana, à segunda-feira e à quinta-feira.
Os prémios atribuídos de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
A chave do EuroDreams constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.
- Noticiário das 22h
- 13 abr, 2026
-
- Eurodreams sai pela primeira vez em Portugal: veja se ganhou 30 mil euros/mês
- EuroDreams desta quinta-feira: veja se ganhou 30 mil euros/mês
- Eurodreams: 11 terceiros prémios saem em Portugal
- Eurodreams: veja a chave vencedora desta quinta-feira
- EuroDreams desta segunda-feira: veja se ganhou 30 mil euros/mês
- EuroDreams desta quinta-feira: veja se ganhou 30 mil euros/mês
- EuroDreams desta segunda-feira: veja se ganhou 30 mil euros/mês
- Segundo prémio do Eurodreams sai em Portugal
- EuroDreams desta quinta-feira: veja se ganhou 30 mil euros/mês
- Eurodreams sai pela primeira vez em Portugal: veja se ganhou 30 mil euros/mês
- EuroDreams desta quinta-feira: veja se ganhou 30 mil euros/mês
- Eurodreams: 11 terceiros prémios saem em Portugal
- Eurodreams: veja a chave vencedora desta quinta-feira
- EuroDreams desta segunda-feira: veja se ganhou 30 mil euros/mês
- EuroDreams desta quinta-feira: veja se ganhou 30 mil euros/mês
- EuroDreams desta segunda-feira: veja se ganhou 30 mil euros/mês
- Segundo prémio do Eurodreams sai em Portugal
- EuroDreams desta quinta-feira: veja se ganhou 30 mil euros/mês