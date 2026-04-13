Fungos únicos no planeta estão a desaparecer. Estudo liderado pela Universidade de Coimbra alerta para perdas irreversíveis

Para Susana Cunha, líder do estudo, citada em comunicado, o maior sinal de alerta está precisamente na falta de conhecimento . “A deficiência de dados reflete graves lacunas no conhecimento sobre estes organismos”, explica, acrescentando que “em muitos casos, as espécies são conhecidas apenas pela sua descrição original […] sem qualquer registo desde então”, o que significa que “podemos estar a perder espécies únicas sem sequer termos consciência disso” .

Publicado na revista científica Conservation Letters, o estudo analisou 94 espécies de fungos pertencentes a géneros monotípicos e revela um cenário preocupante : nove estão ameaçadas ou próximas disso, enquanto a maioria permanece sem dados suficientes para avaliação.

A investigação, desenvolvida pelo Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia, em colaboração com a União Internacional para a Conservação da Natureza, identificou espécies sem parentes próximos na árvore da vida, cuja extinção significaria o desaparecimento de ramos inteiros da história evolutiva.

Um estudo internacional liderado pela Universidade de Coimbra alerta para o risco de desaparecimento de fungos únicos no planeta, sublinhando que algumas destas espécies representam linhagens evolutivas isoladas que podem perder-se para sempre .

Apesar do papel essencial dos fungos nos ecossistemas — nomeadamente na decomposição da matéria orgânica e na regulação dos ciclos de nutrientes — estes organismos continuam afastados das prioridades globais de conservação. Os investigadores alertam que ainda não existe uma lista que identifique as espécies de fungos mais distintas e ameaçadas , uma lacuna que consideram urgente colmatar.

O estudo aponta também para o impacto de anos de subinvestimento na investigação micológica, que tem limitado o conhecimento sobre a distribuição e diversidade destas espécies, dificultando a sua proteção.

Para inverter esta tendência, a equipa defende mais investimento em investigação de base, o recurso a ferramentas como o DNA ambiental e o envolvimento da sociedade.

A coautora Susana Gonçalves destaca o papel da participação pública, explicando que “espécies com poucos registos ou registos antigos são candidatas ideais para projetos participativos” e que “o envolvimento dos cidadãos pode ser decisivo para colmatar lacunas de informação e apoiar a conservação” .

Os investigadores recomendam ainda que estas espécies sejam alvo de análises moleculares para confirmar a sua singularidade e que, sempre que tal se verifique, passem a ser consideradas prioritárias nas políticas de conservação. Sem uma ação concertada, alertam, o mundo arrisca-se a perder uma parte insubstituível do seu património natural — muitas vezes antes mesmo de a conhecer .