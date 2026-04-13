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IA desenvolvida na China resolve problema matemático sem intervenção humana
13 abr, 2026 - 22:18 • Lusa
Sistema resolveu problema de álgebra comutativa e concluiu a verificação em cerca de 80 horas de execução.
Uma equipa de investigadores liderada pela Universidade de Pequim desenvolveu um sistema de inteligência artificial (IA) capaz de resolver e verificar um problema matemático em aberto sem intervenção humana relevante.
O modelo conseguiu, em poucas horas, formalizar a solução de uma conjetura apresentada em 2014, através de um sistema de duplo agente que combina raciocínio em linguagem natural e verificação formal, noticiou esta segunda-feira o jornal de Hong Kong South China Morning Post.
O sistema, descrito num artigo preliminar publicado no repositório arXiv, abordou um problema de álgebra comutativa proposto pelo matemático norte-americano Dan Anderson e concluiu a verificação em cerca de 80 horas de execução.
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