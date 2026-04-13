- Noticiário das 22h
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Último tigre de circo de Portugal entregue a santuário espanhol
13 abr, 2026 - 21:43 • Lusa
Sona foi transferida para um santuário em Espanha. Felina viveu 16 anos em cativeiro..
Sona, considerada o último tigre de circo de Portugal, chegou a um santuário espanhol para grandes felinos, em Alicante, após 16 anos em cativeiro, aguardando o fim do período de quarentena para poder andar em terra firme pela primeira vez.
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Segundo a Fundação AAP (Animal Advocacy and Protection), que gere o santuário em Villena, Alicante, esta felina branca com três metros de comprimento era explorada desde os três meses de idade.
Era utilizada em truques de magia e exibida como atração turística num circo, onde era mantida num reboque de camião com uma pequena jaula exterior.
A sua chegada às instalações da AAP, em Espanha, foi possível graças à colaboração com a Pangea Trust, que tinha conhecimento da situação de Sona desde 2018, quando Portugal ainda não tinha uma lei que proibisse a utilização de animais selvagens em espetáculos circenses.
Essa lei acabou por ser aprovada em fevereiro de 2019, mas previa um período transitório de seis anos.
Esgotado o período de transição para a entrega voluntária dos animais, os donos contactaram, no final de 2025, a Pangea Trust para coordenar a entrega do tigre.
O resgate foi efetuado há duas semanas pela Fundação AAP e pela Pangea Trust e Sona foi levada para o centro da AAP em Alicante, o "Primadomus".
Por enquanto, o felino é mantido isolado até ao fim do período de quarentena, após o qual poderá andar em terra firme pela primeira vez, já que ao longo da sua vida apenas se movimentou entre o atrelado e o picadeiro do circo.
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