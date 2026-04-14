Com um bilhete pode visitar durante 3 meses a exposição de João Penalva

Aos 77 anos, João Penalva diz que não está reformado. “Continuo a trabalhar”, afirma o artista cuja obra é agora apresentada em retrospetiva na Culturgest, em Lisboa, a partir de 18 de abril. A exposição “Personagens e Intérpretes” percorre os últimos 30 anos de trabalho do artista

“É muito interessante ver o que eu fiz antes e depois e a relação entre as peças. Para mim há aqui relações que nunca tinha descoberto. Há muita coisa nova para mim, porque, apesar de ter mostrado muitas destas peças em exposições, esta realmente reúne o maior número de peças e instalações num só espaço”, explica Penalva em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença.

Com curadoria de Bruno Marchand, a exposição exibe obras de grande formato criadas desde a década de 1990. A exposição ocupa todo o edifício e dada a dimensão da mostra, a Culturgest decidiu que o bilhete de entrada será válido durante todo o período da exposição, até 12 de julho, permitindo ao visitante apreciar as obras as vezes que quiser e com o tempo que quiser.

João Penalva fica muito satisfeito com esta decisão. “Foi uma coisa que se falou logo ao princípio, porque é muito difícil ver esta exposição de uma só vez. Se se quer realmente ver tudo com tempo - as pessoas não têm esse tempo - se puderem voltar várias vezes, é muito mais fácil. Estou muito agradecido à Culturgest por ter facilitado essas múltiplas visitas e por ter percebido que uma visita só é pouco”, diz o artista.