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- 14 abr, 2026
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Culturgest
Com um bilhete pode visitar durante 3 meses a exposição de João Penalva
14 abr, 2026 - 14:43 • Maria João Costa
“Personagens e Intérpretes” é o título da exposição que comemora 30 anos de trabalhos de João Penalva. A exposição na Culturgest vai estar patente até 12 de julho e conta com uma extensão ao Pavilhão Branco, nas Galerias Municipais e uma retrospetiva na Cinemateca dias 8 e 9 de junho
Aos 77 anos, João Penalva diz que não está reformado. “Continuo a trabalhar”, afirma o artista cuja obra é agora apresentada em retrospetiva na Culturgest, em Lisboa, a partir de 18 de abril. A exposição “Personagens e Intérpretes” percorre os últimos 30 anos de trabalho do artista
“É muito interessante ver o que eu fiz antes e depois e a relação entre as peças. Para mim há aqui relações que nunca tinha descoberto. Há muita coisa nova para mim, porque, apesar de ter mostrado muitas destas peças em exposições, esta realmente reúne o maior número de peças e instalações num só espaço”, explica Penalva em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença.
Com curadoria de Bruno Marchand, a exposição exibe obras de grande formato criadas desde a década de 1990. A exposição ocupa todo o edifício e dada a dimensão da mostra, a Culturgest decidiu que o bilhete de entrada será válido durante todo o período da exposição, até 12 de julho, permitindo ao visitante apreciar as obras as vezes que quiser e com o tempo que quiser.
João Penalva fica muito satisfeito com esta decisão. “Foi uma coisa que se falou logo ao princípio, porque é muito difícil ver esta exposição de uma só vez. Se se quer realmente ver tudo com tempo - as pessoas não têm esse tempo - se puderem voltar várias vezes, é muito mais fácil. Estou muito agradecido à Culturgest por ter facilitado essas múltiplas visitas e por ter percebido que uma visita só é pouco”, diz o artista.
Ao todo, na Culturgest, são mostradas mais de uma dezena de peças de diversas coleções, entre elas a Coleção da Fundação de Serralves, Coleção de Arte Contemporânea do Estado e a Coleção da Fundação Leal Rios.
Antigo bailarino que trabalhou com companhias como a de Pina Bausch, João Penalva reflete nas suas obras essa experiência do palco e do espaço. Em entrevista ao Ensaio Geral da Renascença, o artista explica que “quase todas” as suas peças “têm muitas histórias dentro”.
“Quando parece que não tem história, é porque ela está escondida, mas para mim há sempre uma história. Eu acho que há um lado muito literário naquilo que faço”, diz.
Muitas são as peças que “incorporam a escrita” e por isso, João Penalva considera ser necessário tempo para que o visitante possa disfrutar daquilo a que chama “encenações”.
A exposição da Culturgest é complementada por outra peça intitulada “A Coleção Ormsson” que é reposta no Pavilhão Branco, das Galerias de Lisboa. Além disto, o visitante poderá ainda ver dias 8 e 9 de junho um ciclo de cinema da autoria de João Penalva.
O artista fala destas várias plataformas criativas em que trabalha que vão do cinema, aos livros, passando pelas “encenações”. “Nunca vi separação dos vários suportes. Também faço filmes, livros, fotografias, pinturas e instalações. Tenho a sorte de que essas coisas me sejam fáceis. Não é que não me deem trabalho, mas é um grande prazer ter trabalho e elaborar as peças. Tenho essa facilidade em poder mudar da pintura para filme, por exemplo. É muito agradável, porque são maneiras de pensar diferente. Sinto-me um artista diferente que tem a sorte de ter muito prazer naquilo faz”, remata.
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