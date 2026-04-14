Festival 5L presta homenagem a António Lobo Antunes

“Casa” é o tema que o programador Pedro Mexia elegeu para as conversas que vão juntar escritores, poetas e editores de 5 a 10 de maio, no Festival 5L, Festival Internacional de Literatura e de Língua Portuguesa, que vai decorrer na Biblioteca Palácio Galveias, em Lisboa.

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O tema tem “latitude” suficiente, explicou, esta terça-feira, Mexia, na apresentação na Sala José Saramago do Galveias. “Há o risco de debater a crise imobiliária, mas julgo que não seja o fórum para isso”, disse, com o seu sentido de humor, o programador, que explicou que escolheu autores com os quais se sente em casa.

No programa está, desde logo, no primeiro dia, a 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa, um primeiro momento de homenagem a António Lobo Antunes. Pedro Mexia explicou, em resposta à Renascença, que não se trata de um evento académico, mas sim de uma sessão de leituras de textos escolhidos pelo escritor Rui Cardoso Martins e interpretados pela atriz Maria Rueff.

Ambos trabalharam com Lobo Antunes nesta seleção e irão, depois, no dia 10 de maio, no encerramento do 5L, falar sobre esse encontro com o escritor de “A Ordem Natural das Coisas”.

Mas o cartaz do 5L, que conta com entrada gratuita, prevê, além de programação para os mais novos, uma feira do livro com “10 livrarias independentes” no jardim do Galveias, sessões de cinema no Nimas e três concertos, um deles com o músico Samuel Úria, a 8 de maio, outro com Milhanas, no dia 9, e, no dia 10, com os músicos do Hot Clube de Portugal.

Quanto ao cartaz mais literário, concentra-se entre os dias 8 e 10 e contará, logo no dia 8, com um encontro em torno da tradução, explicou Pedro Mexia no final da apresentação, onde participarão o poeta e tradutor Daniel Jonas e a escritora e tradutora Ana Cláudia Santos.

No sábado, dia 9 de maio, a sala Agustina Bessa-Luís recebe um encontro entre duas figuras da edição, os editores Zeferino Coelho e Maria da Piedade Ferreira. No mesmo dia, Pedro Mexia conversará com o escritor Gonçalo M. Tavares, autor que, segundo Mexia, tem livros “considerados extraterritoriais”.

“Não é um autor que se atenha especificamente à realidade portuguesa, na maioria dos casos. Tem escrito sobre cidades e uma certa ideia de Europa e Ocidente”, disse Pedro Mexia.

Mais ao final do dia, e depois de uma sessão sobre poesia que junta Miguel-Manso e Luís Quintais, serão convidadas as escritoras Luísa Costa Gomes e Dulce Maria Cardoso para falar sobre as casas, partindo de um verso de Ruy Belo. Ainda nesse mesmo dia 9 haverá uma conversa entre Francisco José Viegas e Carlos Vaz Marques em torno das coleções de livros de viagem. O dia terminará com um encontro com o escritor inglês Geoff Dyer.

Para domingo, dia 10, está prevista uma conversa com a atriz Isabel Abreu e Cristina Vidal, antiga ponto do Teatro Nacional D. Maria II, outra sobre “Lisboas” com os escritores Valério Romão, “que publicou um romance delirante sobre Lisboa”, apontou Pedro Mexia, e Bruno Vieira Amaral, “que tem um olhar sobre Lisboa de quem está à beira da cidade”.

Na apresentação, a coordenadora do festival, Marina de Deus, destacou ainda, nos dias 6 e 7 de maio, uma “programação exclusiva para escolas” e apontou também alguns exemplos da programação que terão para “profissionais da cultura e das bibliotecas”.

Já o autarca, Carlos Moedas, evocou a memória de José Pinho, o fundador do Festival 5L, e considerou que “promover Lisboa através da leitura é convidar o mundo a descobrir que cada esquina tem uma história e que cada livraria, da mais histórica à mais alternativa, é um porto de abrigo para o pensamento crítico”.