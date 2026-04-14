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Moçambicano Mia Couto escolhido para coletânea do "melhor dos contos" a nível global

14 abr, 2026 - 11:01 • Lusa

Mia Couto e Carol Bensimon, autores lusófonos, são os únicos representantes da língua portuguesa numa antologia internacional que reúne alguns dos maiores nomes contemporâneos do conto.

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O escritor moçambicano Mia Couto e a brasileira Carol Bensimon são os únicos lusófonos a fazer parte da antologia internacional de contos da editora Penguin, que pretende mostrar o que de melhor se faz na ficção curta mundial.

Lançado em inglês este mês, o "The Penguin Book of the International Short Story" teve edição de Rabih Alameddine e John Freeman e reuniu 34 contos de autores como o japonês Haruki Murakami, as argentinas Mariana Enriquez e Samanta Schweblin, o irlandês Colm Tóibin, a chinesa Can Xue e de vencedores do Prémio Nobel como a sul-coreana Han Kang, a polaca Olga Tokarczuk e o chinês Mo Yan.

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De Mia Couto, com tradução para o inglês de Eric M.B. Becker, é publicado "A Guerra dos Palhaços", que faz parte do livro "Estórias Abensonhadas", editado em Portugal pela Caminho em 1994 e com múltiplas reedições desde então, sendo leitura recomendada do Plano Nacional de Leitura.

De Carol Bensimon a coletânea contém "Faíscas", traduzido por Beth Fowler, que foi publicado num número da revista Granta em 2012, que nomeou os melhores escritores brasileiros com menos de 40 anos, e veio a tornar-se no primeiro capítulo de "Todos Nós Adorávamos Caubóis", romance publicado em 2013.

No Instagram, Bensimon escreveu: "Surreal estar junto a tantos escritores e escritoras que admiro. O mundo está sendo generoso comigo".

"Os Estados Unidos estão longe do centro do universo literário. Esta antologia é reminiscente da frase do realizador Bong Joon Ho sobre ultrapassar a "barreira de um centímetro das legendas" para entrar num novo mundo do cinema [...]. Escritores de seis continentes, desde novas vozes a ícones literários, oferecem a cada um deles uma janela para diferentes pontos de vista, transcendendo e iluminando o seu local de origem", pode ler-se na descrição do livro feita no "site" da Penguin.

Mia Couto nasceu na Beira, em Moçambique, em 1955, tendo sido jornalista e professor e atualmente é biólogo e escritor.

Prémio Camões em 2013 e José Craveirinha em 2022, Mia Couto é autor, entre outros, de "Jesusalém", "O Último Voo do Flamingo", "Vozes Anoitecidas", "Terra Sonâmbula", "A Varanda do Frangipani", "A Confissão da Leoa" e de vários livros ilustrados para a infância.

Traduzido em mais de 30 línguas, o escritor foi igualmente distinguido com o Prémio Vergílio Ferreira (1999), com o Prémio União Latina de Literaturas Românicas (2007) e com o Prémio Eduardo Lourenço (2011).

Carol Bensimon nasceu em 1982, em Porto Alegre, e estreou-se no romance em 2009 com "Sinuca embaixo d"água", que foi finalista do prémio Jabuti, galardão que veio a conquistar com "O clube dos jardineiros de fumaça".

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