Literatura infantil

Prémio ALMA atribuído a canadiano Jon Klassen, autor de "Quero o meu chapéu"

14 abr, 2026 - 12:38 • Lusa

O prémio literário Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) 2026 foi atribuído ao escritor e ilustrador canadiano Jon Klassen, anunciou esta terça-feira a organização.

A lista de 263 candidatos, de 74 países e regiões, da qual fazem parte autores, ilustradores, contadores de histórias e promotores da leitura, foi divulgada em outubro na Feira do Livro de Frankfurt, pelo Conselho Sueco das Artes.

Para a edição de 2026 havia oito nomeados de Portugal: os ilustradores André Letria, Catarina Sobral, Madalena Matoso e Mariana Rio, todos anteriormente nomeados para o prémio, os escritores Cristina Carvalho, José Jorge Letria e Mafalda Cordeiro, e a promotora de leitura Cristina Taquelim.

Nascido em 1981, Klassen "abre novas perspetivas sobre o lugar [da humanidade] no universo", sublinhou o júri, citado em comunicado.

"O que acontece quando uma rocha cai do céu, quando chapéus desaparecem ou uma caveira ganha vida própria? Com precisão, emoção e humor inventivo, os desafios da incerteza e esperança da vida são retratados numa interação entre cor e forma", acrescentou a nota do júri.

Ainda segundo o júri, "os contos brilhantes de Jon Klassen distinguem-se pela sua elegância natural e profundidade ambígua, na qual o leitor se torna cocriador".

Amplamente publicado em Portugal, Klassen é autor de livros como "Quero o meu chapéu", "Uma pedra cai do céu" e "A caveira", entre outros.

O ALMA é uma iniciativa do Conselho Sueco das Artes, com um valor monetário de mais de 430 mil euros, que constitui o mais importante galardão na área da literatura infantil e juvenil, a nível internacional.

