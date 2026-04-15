Bárbara Tinoco primeira artista de música portuguesa com concerto no Disney+

"Toda a gente nos disse que iam dizer que não, que nós podíamos tentar mas que não havia esse interesse, não havia essa procura", lembrou Bárbara Tinoco. "Quando tivemos uma resposta positiva foi tipo "Estão a ver?" Ainda bem que fomos atrás".

O conceito, explicou, "foi trazer um bocadinho de magia para os mais pequenos e para os mais adultos e eu acho que a Disney, na verdade, é isso". Tinoco salientou que a sua equipa grava todos os concertos e que a ideia de propor ao Disney+ Portugal a disponibilização do filme foi um sonho inicialmente considerado difícil.

"Acho que é o meu melhor espetáculo até à data e estou mesmo contente que fique disponível numa plataforma que eu amo, numa marca que eu amo e que acho que tem tudo a ver comigo e com o espetáculo que fiz", afirmou Bárbara Tinoco.

"Bárbara Tinoco - A Curta Vida de uma Popstar, Ao Vivo na MEO Arena" foi gravado em 12 de outubro de 2024, quando a artista se tornou na mais jovem de sempre a esgotar a maior sala de espetáculos do país, tocando para uma audiência de 13.500 pessoas.

Bárbara Tinoco será a primeira artista de música portuguesa com um concerto disponível no Disney+, um marco que acontecerá a 17 de abril e que a deixou "muito feliz", disse à Lusa a cantora de 27 anos. .

De acordo com a Disney, o concerto só estará disponível para os subscritores registados em território nacional. A marca salientou que a noite na MEO Arena foi o início de um "conceito artístico maior" que levou a uma digressão nacional, e não apenas um concerto isolado.

Segundo explicou à Lusa Bárbara Tinoco, aquele foi também o primeiro concerto que deu no início da gravidez da sua filha, Masha, algo que o público ainda não sabia.

"Não faço ideia até hoje como é que fiz o concerto", partilhou, contando que vomitava todos os dias e ficou doente, sem poder tomar medicamentos por estar no primeiro trimestre de gravidez. "Eu não tinha voz no início da semana. Nós fizemos os ensaios gerais e eu não cantei nunca, a primeira vez que cantei nessa semana foi quando subi ao palco".

O espetáculo na MEO Arena foi também o primeiro em que esteve o seu avô e um em que os fãs prepararam uma surpresa, com cartazes que levantaram durante "Antes d"ela dizer que sim", a canção que lançou a sua carreira. Teve ainda a participação especial de Bispo e Buba Espinho.

"Fizemos imensas coisas que eu nunca tinha feito e foi um espetáculo mesmo desenhado e pensado para fazer ali", acrescentou, referindo as boas condições técnicas que o espaço tem.

A caminho de uma nova digressão, Bárbara Tinoco disse que gostaria de "ter a sorte" de voltar a tocar na MEO Arena e mostrou-se tocada pela dedicação da audiência.

"Depois de ter sido mãe, dou um valor diferente a todas aquelas famílias que vão ao meu concerto e que tiram do seu tempo, da sua energia e do seu dinheiro para poderem ver o meu espetáculo", afirmou.

Disse que escreve sobre coisas que "toda a gente sente" e isso ressoa junto dos fãs. "Alguém tem de fazer música para as meninas que choram no quarto e eu estou super apta, super capaz, super entusiasmada de ocupar esse espaço, essa lacuna da música", frisou.

"Acho que faço música que é verdade, que é sobre as coisas que sinto, e se eu sinto, existe a possibilidade de pelo menos mais um ser humano ter sentido".