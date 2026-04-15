“É preciso estimar a liberdade e a democracia”, diz Ruy de Carvalho

O Parlamento aprovou esta tarde, por unanimidade, um voto de saudação ao ator Ruy de Carvalho, numa cerimónia que reuniu deputados de todos os grupos parlamentares, membros do Governo e diversas personalidades ligadas à cultura.

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A mensagem do ator, de 99 anos, foi lida pela filha, num momento central da homenagem, perante um hemiciclo que assinalou o percurso artístico e contributo cultural de uma das figuras mais marcantes do teatro português.

Após a leitura, Ruy de Carvalho falou aos jornalistas, sublinhando a importância dos valores democráticos e da liberdade.

“Estimá-la e amá-la. Acima de tudo, a liberdade e a democracia são as coisas mais belas que um homem pode ter. É preciso saber usar a liberdade e a liberdade e a democracia. Nada de demagogias, nada de libertinagem. Muito respeito uns para os outros, com as ideias que tenham diferentes, mas que sejam sempre a construir e para o bem do nosso país”, disse Ruy de Carvalho.

A cerimónia contou ainda com a presença da ministra da Cultura e de vários amigos do ator, num ambiente marcado por reconhecimento e aplauso.

No final, Ruy de Carvalho deixou também um apelo à valorização da cultura, dirigindo-se a todos os que trabalham no setor e ao público em geral.

“A todos que trabalharam na imprensa, os que fotografaram, os que escreveram, os que estiveram aqui presentes e quiseram estimar a cultura, como eu estive. Se estimam a cultura, este país vai ser maior. Estimem a cultura, porque a cultura é a arca do tesouro dos povos. Estimem a cultura, quanto mais se acostumarem, mais valioso será o nosso país”, afirmou Ruy de Carvalho.

O ator esteve internado no final do ano passado, na sequência de um ligeiro AVC, tendo recuperado entretanto.

Ruy de Carvalho prepara agora o regresso aos palcos, agendado para 22 de abril, no Coliseu do Porto, com a peça “A Ratoeira”, numa encenação de Paulo Sousa Costa.