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Euromilhões: a combinação desta terça-feira
15 abr, 2026 - 00:43 • Redação
Em jogo está um prémio de 115 milhões de euros.
A chave do sorteio do Euromilhões desta terça-feira é composta pelos números 1, 2, 4, 28 e 44, com as estrelas 5 e 12.
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O valor em jogo neste concurso ascende a 115 milhões de euros, um dos prémios mais elevados das últimas semanas.
A informação oficial deve ser confirmada através dos canais institucionais, nomeadamente o site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
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