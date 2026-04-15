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Euromilhões: a combinação desta terça-feira

15 abr, 2026 - 00:43 • Redação

Em jogo está um prémio de 115 milhões de euros.

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A chave do sorteio do Euromilhões desta terça-feira é composta pelos números 1, 2, 4, 28 e 44, com as estrelas 5 e 12.

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O valor em jogo neste concurso ascende a 115 milhões de euros, um dos prémios mais elevados das últimas semanas.

A informação oficial deve ser confirmada através dos canais institucionais, nomeadamente o site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

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