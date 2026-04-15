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Kris Kopke, voz dos Sarabanda e figura da pop portuguesa, morreu aos 73 anos

15 abr, 2026 - 22:15 • Lusa

Cantora e compositora destacou-se nos Sarabanda e na pop portuguesa dos anos 80.

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Morreu Kris Kopke, cantora e compositora que se destacou entre o final dos anos 70 e o início dos anos 80 em Portugal, avança o “ Expresso”. Tinha 73 anos.

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Nascida em 1953, em Maputo, então designada Lourenço Marques, a artista passou parte da juventude em Paris. A entrada no setor musical ocorreu em meados da década de 1970, quando começou a trabalhar na editora Movieplay como assistente de Thilo Krassman.

No final da década de 1970 e início da seguinte, integrou o projeto Sarabanda, em parceria com Armando Gama. Nesse contexto, participou no Festival da Canção de 1980 com o tema “Made In Portugal”.

Ainda colaborou em projetos televisivos, nomeadamente na banda sonora da telenovela “Palavras Cruzadas”, exibida pela RTP em 1987.

Nos anos seguintes, foi-se afastando da atividade musical, tendo vivido uma fase no Brasil. Uma tentativa de regresso no início da década de 1990 não teve continuidade, levando ao abandono definitivo da carreira artística.

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