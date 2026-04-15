Obra de Vieira da Silva vendida em leilão em Paris por 241 mil euros

Uma obra sem título da pintora Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992) foi vendida esta quarta-feira num leilão da Christie"s, em Paris, por 241,3 mil euros, de acordo com os resultados anunciados pela leiloeira.

O quadro de Vieira da Silva partia com uma base de licitação entre 250 mil e 350 mil euros e estava integrado nos lotes do primeiro dia do leilão internacional, a decorrer até sexta-feira, dedicado a arte moderna e contemporânea.

A obra de Maria Helena Vieira da Silva, "proveniente de uma importante coleção europeia", segundo a leiloeira, tem origem nos anos de 1953-1954, tendo sido exposta desde então pela Galeria Pierre, em Paris, a Galeria Flore, em Bruxelas, e a Galeria São Mamede, em Lisboa, que a incluiu no catálogo dedicado à pintora, publicado em 1970.

A obra fez parte de diversas coleções particulares, de Nova Iorque, Paris, Lisboa e Genebra, tendo sido vendida em Londres, em março de 2018, também em leilão, ao colecionador que agora a levou a mercado.

O leilão internacional, neste primeiro dia, somou um volume de vendas de 40,645 milhões de euros, segundo a leiloeira.

Os valores mais altos foram atingidos pela escultura "La pomme de New York", de Claude Lalanne, com 6,038 milhões de euros, e pelo quadro "La Femme au Chapeau", do fauvista francês Maurice Vlaminck, contemporâneo de Matisse, vendido por 5,55 milhões de euros.

As duas obras apresentavam uma base de licitação entre os cinco milhões e os sete milhões de euros.

Em 2024, num leilão também da Christie"s, em Paris, cinco obras de Maria Helena Vieira da Silva foram vendidas por um total de 418 mil euros - provenientes da coleção Paul e Jacqueline Duchein - no qual esteve em destaque o óleo sobre tela "Curiosités" (1980), arrematado por 220,5 mil euros, enquanto "Les Irrésolutions résolues IX" (1969) foi vendido por 119,7 mil euros.

As outras obras de Vieira da Silva vendidas neste leilão foram o quadro "Façades" (1982), por 63 mil euros, o guache sobre papel "Nature morte" (1986), por 11.340 euros, e o painel de azulejos "Le Chat", do mesmo ano, por 4.032 euros.

Um ano antes, a pintura "Construction" foi vendida pela mesma leiloeira, em Paris, por 245 mil euros.

O valor recorde para a artista em leilão aconteceu em 2018, com "L"Incendie 1", quadro leiloado em Londres, pela mesma leiloeira, por 2,290 milhões de euros.

Nascida em Lisboa, em 1908, Vieira da Silva mudou-se para a capital francesa quando tinha 19 anos para poder estudar durante uma época de intensa atividade artística, tendo acabado por se instalar na cidade, onde morreu em 1992.

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MAG (AG/TDI) // RBF.

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