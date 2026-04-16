Eurodreams: oito terceiros prémios saem em Portugal

A chave do sorteio do EuroDreams desta quinta-feira, 16 de abril de 2026, é composta pelos números 23 - 24 - 28 - 29 - 31 - 40 e pelo Número de Sonho 3.

Um total de oito apostadores com boletim registado em Portugal acertaram no terceiro prémio.

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Ninguém acertou no primeiro e no segundo prémio.



Em jogo no primeiro prémio do EuroDreams estavam 20 mil euros por mês, durante 30 anos. O segundo prémio vale 2 mil euros por mês, durante cinco anos.



Os sorteios realizam-se duas vezes por semana, à segunda-feira e à quinta-feira.

Os prémios atribuídos de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave do EuroDreams constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.