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População da Europa deverá diminuir 11,7% até 2100

16 abr, 2026 - 15:15 • Lusa

O serviço estatístico da UE estima a população da União em 451,8 milhões de pessoas em 2025, tendo retomado a sua tendência de crescimento em 2022, após a interrupção causada pela pandemia de covid-19 em 2021.

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A população da União Europeia (UE) deverá diminuir 11,7% (53 milhões de pessoas) entre 2025 e 2100, segundo uma projeção divulgada esta quinta-feira pelo Eurostat.

O serviço estatístico da UE estima a população da União em 451,8 milhões de pessoas em 2025, tendo retomado a sua tendência de crescimento em 2022, após a interrupção causada pela pandemia de covid-19 em 2021.

No entanto, o Eurostat projeta que a população continue a aumentar nos próximos três anos, atingindo um pico de 453,3 milhões em 2029, antes de diminuir gradualmente para 398,8 milhões até ao início do próximo século.

Entre 2025 e 2100, o Eurostat calcula que a proporção de crianças, jovens e pessoas em idade ativa na população total da UE diminua.

As estatísticas indicam que a percentagem de crianças e jovens (0-19 anos) desça de 20% para 17%, enquanto a percentagem de pessoas em idade ativa (20-64 anos) deverá cair de 58% para 50% até 2100.

Em contrapartida, a proporção de grupos etários mais velhos (65 ou mais anos) deverá aumentar, com uma subida de 16% em 2025 para 17% em 2100 no intervalo entre os 65 e os 79 anos e de 10 pontos percentuais -- de 6% para 16% - na população acima dos 80 anos.

A pirâmide populacional para 2025 mostra uma sociedade com uma longa esperança de vida, baixa mortalidade e baixas taxas de natalidade, predominantemente composta por pessoas com mais de 50 anos.

Em 2100, antecipa-se uma diminuição da população, com uma maior quota de maiores de 65 anos e um declínio de jovens e pessoas em idade ativa.

As estimativas baseiam-se em pressupostos de convergência parcial dos padrões de fertilidade, mortalidade e migração dos países da UE.

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