Morreu o cantor Mário Marta, semifinalista do Festival da Canção

O cantor cabo-verdiano Mário Marta morreu, na quinta-feira, aos 53 anos, em Lisboa, disse hoje à Lusa fonte familiar do artista que participou no Festival da Canção deste ano.

"Mário Marta destacou-se como um artista de grande sensibilidade e dedicação à música cabo-verdiana, conquistando o respeito do público, dentro e fora do país", referiu a família, numa mensagem em que classifica a morte como "uma perda irreparável para a música e cultura nacional".

Conhecido pela sua ligação às mornas e coladeiras, géneros da música tradicional cabo-verdiana, Mário Marta nasceu a 30 de agosto de 1972, na Guiné-Bissau, filho de pai guineense e mãe cabo-verdiana.

Viveu na Guiné-Bissau e em Angola, antes de se fixar em Portugal.

Ao longo da carreira, participou em festivais como o Morna Fest e o Atlantic Music Expo (AME), um dos principais eventos internacionais de música realizados em Cabo Verde.