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Rapper D4vd detido por suspeita de homicídio de jovem de 14 anos

17 abr, 2026 - 13:00 • Diogo Camilo

Corpo de Celeste Rivas foi encontrado no porta-bagagens de um Tesla abandonado em Hollywood, que pertence ao cantor norte-americano de 21 anos.

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O cantor americano D4vd foi preso esta quinta-feira por suspeita de homicídio de uma jovem adolescente desaparecida no ano passado. David Anthony Burke está a ser investigado pela morte de Celeste Rivas Hernandez, cujos restos mortais foram encontrados no porta-bagagens do seu Tesla, em setembro do ano passado.

O jovem de 21 anos está neste momento detido, sem direito a fiança. A sua defesa anunciou que as provas do caso "não mostram" que tenham assassinado a jovem.

"Não houve nenhuma acusação apresentada por nenhum grande júri neste caso e nenhuma denúncia criminal foi apresentada. David foi detido apenas sob suspeita", avançam.

No entanto, no comunicado da polícia é referido explicitamente que D4vd foi detido "pelo assassinato de Celeste Rivas".

Os restos mortais da jovem de 14 anos foram encontrados a 8 de setembro em sacos pretos no porta bagagens de um Tesla que tinha sido rebocado em Hollywood Hills, depois de parecer abandonado. O carro está registado com a morada de uma propriedade de D4vd no Texas.

A autópsia ao corpo veio a revelar que Rivas teria falecido "dentro do veículo, depois de um longo período antes de ser encontrado".

Devido à investigação do crime, o artista cancelou a última parte da sua digressão pelos Estados Unidos e Europa no ano passado.

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