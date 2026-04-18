Atriz francesa Nadia Farès morre aos 57 anos

A atriz francesa Nadia Farès morreu na sexta-feira, aos 57 anos, após ter sido encontrada inconsciente numa piscina em Paris há cerca de uma semana e permanecer desde então em coma, anunciaram as filhas.

"É com uma imensa tristeza que anunciamos a morte esta sexta-feira de Nadia Farès. A França perdeu uma grande artista, mas para nós é antes de tudo uma mãe que acabámos de perder", escreveram Cylia e Shana Chasman, citadas pela agência francesa AFP.

A atriz morreu no hospital Pitié-Salpêtrière, onde estava , depois de ter sido retirada inconsciente da piscina de um clube privado no IX bairro de Paris.

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As autoridades abriram uma investigação, mas até ao momento não foi detetada qualquer infração.