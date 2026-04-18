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Cinema
Atriz francesa Nadia Farès morre aos 57 anos
18 abr, 2026 - 00:11 • Lusa
"A França perdeu uma grande artista", lamentaram as filhas que anunciaram nas redes sociais a morte da atriz francesa, que estava internada desde domingo.
A atriz francesa Nadia Farès morreu na sexta-feira, aos 57 anos, após ter sido encontrada inconsciente numa piscina em Paris há cerca de uma semana e permanecer desde então em coma, anunciaram as filhas.
"É com uma imensa tristeza que anunciamos a morte esta sexta-feira de Nadia Farès. A França perdeu uma grande artista, mas para nós é antes de tudo uma mãe que acabámos de perder", escreveram Cylia e Shana Chasman, citadas pela agência francesa AFP.
A atriz morreu no hospital Pitié-Salpêtrière, onde estava , depois de ter sido retirada inconsciente da piscina de um clube privado no IX bairro de Paris.
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As autoridades abriram uma investigação, mas até ao momento não foi detetada qualquer infração.
Nascida em 1968 em Marraquexe, em Marrocos, Nadia Farès cresceu em Nice e mudou-se para Paris para seguir carreira artística, tendo iniciado o percurso no cinema na década de 1990.
Alcançou notoriedade junto do grande público com o filme "As Rios Vermelhos" ("Les rivières pourpres"), de 2000, realizado por Mathieu Kassovitz, onde contracenou com Jean Reno e Vincent Cassel.
A participação nesse filme abriu-lhe portas internacionais, tendo integrado produções anglo-saxónicas e francesas, antes de fazer uma pausa na carreira para viver nos Estados Unidos da América (EUA), onde constituiu família.
Regressou à representação em 2016 na série "Marseille", da Netflix, ao lado de Gérard Depardieu e Benoît Magimel, participando depois sobretudo em séries, telefilmes e produções para plataformas digitais.
Numa entrevista recente, publicada em janeiro, revelou ter sido submetida a várias cirurgias, incluindo uma operação cerebral em 2007 devido a um aneurisma.
Nadia Farès estava a preparar o seu primeiro filme como argumentista e realizadora, previsto para começar a ser rodado em setembro.
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