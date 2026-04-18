Colete salva-vidas do Titanic vendido em leilão por mais de 770 mil euros

18 abr, 2026 - 23:36 • Lusa

Este é o único colete salva-vidas de um sobrevivente do paquete afundado em 1912 que foi colocado em leilão. Peça foi utilizada pela passageira de primeira classe Laura Mabel Francatelli quando embarcou no bote salva-vidas número 1.

Um colete salva-vidas de uma sobrevivente do navio Titanic foi vendido num leilão em Inglaterra por 670 mil libras, mais de 770 mil euros, noticia, este sábado, a agência espanhola de notícias, a EFE.

O colete tinha um preço de partida de 350 mil libras, mais de 402 mil euros e foi vendido num leilão que teve lugar na casa Henry Aldridge & Son, no condado de Wiltshire, no sudoeste de Inglaterra.

A peça, utilizada pela passageira de primeira classe Laura Mabel Francatelli quando embarcou no bote salva-vidas número 1, foi adquirida por um comprador dos Estados Unidos que licitou por telefone, mas cuja identidade não foi revelada.

Trata-se do único colete salva-vidas de um sobrevivente do paquete afundado em 1912 que foi colocado em leilão, pelo que se esperava que suscitasse grande interesse entre os colecionadores.

A peça tem doze bolsos de lona cheios de cortiça e está autografada por outros oito sobreviventes do bote, incluindo a própria Francatelli. O colete esteve na posse da família da sobrevivente antes de ser adquirido por um colecionador privado há 20 anos e exposto em museus dos EUA e da Europa.

O leilão realizou-se quando se cumpre mais de um século do trágico episódio do Titanic, na madrugada de 14 de abril de 1912, quando o navio colidiu com um iceberg no Atlântico Norte, causando a morte de 1500 pessoas e deixando cerca de 700 sobreviventes.

