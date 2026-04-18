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Literatura
Gonçalo M. Tavares considera "vergonha" alunos não lerem Saramago
18 abr, 2026 - 21:23 • Maria João Costa
Escritor lembra que o Prémio Nobel faz parte do programa escolar de Espanha e considera "ridícula" a hipótese de alunos portugueses não o lerem.
O escritor Gonçalo M. Tavares considera “uma vergonha” que a obra do Prémio Nobel José Saramago deixe de estar entre os livros de leitura obrigatória.
Em Matosinhos, no Festival Literatura em Viagem (LeV), Gonçalo M. Tavares lembrou que até em Espanha Saramago e Pessoa estão no programa escolar e considera "ridícula" a hipótese de alunos portugueses não o lerem.
"Não sou técnico de educação, mas desculpem-me, percebo alguma coisa de literatura. O Saramago é muito bom! O Saramago é lido em todo o lado, Espanha, Itália, China. Em todo o lado!", afirma durante uma sessão em que esteve à conversa com a escritora venezuelana Karina Sains Borgo, dando o exemplo de Espanha e a disciplina de Literatura Mundial.
"Seria uma vergonha, é uma vergonha, se um miúdo português vai à Croácia e de repente o miúdo croata diz: 'então, Saramago?' 'Eu não li'. É um bocado absurdo", diz.
O festival LeV termina este domingo, com várias sessões na Casa da Arquitetura e a presença de autores como José Eduardo Agualusa, Hugo Van der Ding e Valter Hugo Mãe.
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