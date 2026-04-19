Filme "Gioia Mia" vence Festa do Cinema Italiano de Lisboa

A longa-metragem "Gioia Mia", de Margherita Spampinato, é o filme vencedor da Festa do Cinema Italiano, que encerra hoje em Lisboa, de acordo com o palmarés anunciado pela organização.

"Gioia Mia", que recebeu o prémio da secção competitiva, estreou-se no Festival de Locarno em 2025, onde conquistou o Prémio Especial do Júri e o prémio de Melhor Atuação, para a atriz Aurora Quattrocchi.

O filme fala de duas gerações distintas, com diferentes visões do mundo, através de uma criança rebelde de origem urbana, Nico, que passa um verão na Sicília na casa de uma tia mais velha. .

A menção honrosa da secção competitiva foi para "Ultimo Schiaffo", de Matteo Oleotto, "uma intensa comédia negra [...] que reinventa o Natal de forma inesperada, misturando humor negro e poesia de província", segundo a sinopse da obra.

O Prémio do Público foi atribuído ex aequo a "La vita da grandi", de Greta Scarano, que fala do crescimento de dois irmãos, em Roma, e a "White Lies", de Alba Zari, retrato autobiográfico da realizadora nascida na Tailândia, onde viveu até aos oitos anos, e que não guarda memória da sua infância passada na seita Children of God.

Os dois filmes, embora com histórias distintas, passadas em diferentes zonas do mundo, levantam em comum temas de saúde mental.

O Prémio Cinemax de Melhor Curta-Metragem foi para "Festa in famiglia", de Nadir Taji. .

A 19.ª Festa do Cinema Italiano teve início no passado dia 09, em Lisboa e no Porto, e abriu com a estreia portuguesa de "La Grazia", de Paolo Sorrentino, filme que valeu a Toni Servillo o prémio de melhor ator, em 2025, no Festival de Cinema de Veneza.

Da programação fizeram parte filmes como "Fuori", que Mario Martone apresentou em Cannes, no ano passado, "Sotto le nuvole", de Gianfranco Rosi, Prémio Especial do Júri no Festival de Veneza, e "Modì -- Tre giorni sulle ali della follia", incursão do norte-americano Johnny Depp na realização.

Além de uma retrospetiva dedicada à atriz Claudia Cardinale, em parceria com a Cinemateca Portuguesa, a Festa do Cinema Italiano fez quatro sessões com materiais e versões de filmes de Pier Paolo Pasolini nunca exibidos em Portugal. .

A Festa do Cinema Italiano, organizada pela associação cultural Il Sorpasso, encerra hoje em Lisboa com a coprodução italo-espanhola "Três Vezes Adeus", de Isabel Coixet.

A programação estender-se-á ainda até junho, com passagem por localidades como Tavira, Setúbal, Cascais, Leiria e Beja.